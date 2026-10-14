Контроль вместо безопасности: OpenAI и Anthropic скрывают отчеты о рисках ИИ

Anthropic и OpenAI хотят контролировать материалы независимых экспертов, проверяющих безопасность их ИИ-моделей. Компании опасаются, что публикация таких документов может привести к раскрытию коммерческих тайн и технологических разработок.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Споры из-за права на публикацию

Разработчики опасаются, что привлеченные аудиторы могут передать секретные технологии конкурентам. Поэтому лаборатории пытаются ограничить право оценщиков свободно публиковать свои выводы без предварительного одобрения.

Ситуация вызывает беспокойство в научном сообществе, ведь информация, которую компании считают коммерческой тайной, часто совпадает с данными о потенциальных рисках и опасности ИИ-моделей.

Для защиты данных рассматриваются следующие меры

Наблюдение за аудиторами : установление надзора со стороны штатных работников компании при работе внешних специалистов.

: установление надзора со стороны штатных работников компании при работе внешних специалистов. Запрет совместительства: аудиторам запретят одновременно работать в нескольких конкурирующих ИИ-лабораториях.

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Позиция Anthropic и OpenAI

В Anthropic объяснили, что для новых независимых оценщиков компания оставляет за собой право комментировать и утверждать отчеты во время проверки моделей.

В то же время, по словам представителей компании, внешние аудиторы самостоятельно выбирают методы оценки и формулируют окончательные выводы.

В OpenAI сообщили, что не требуют полного редактирования текстов, однако обычно изымают конфиденциальную информацию.

Показательным стал инцидент на платформе Hugging Face, где автономные ИИ-агенты повлекли за собой сбой инфраструктуры.

Готовя итоговый отчет OpenAI изменила его структуру, тон и акценты и изъяла непубличные данные, однако исследователи заверили, что основные выводы остались неизменными.

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Отсутствие четких стандартов и законов

Беспокойство экспертов усиливается из-за отсутствия законодательно закрепленных правил независимого оценивания.

В конце прошлого месяца президент Дональд Трамп и руководители ИИ-компаний подписали Соглашение Белого дома о суперинтеллекте, которое предусматривает проведение независимых проверок.

Однако документ не содержит четких инструкций по поводу того, как именно должны проводиться эти исследования.

Более 200 ученых и исследователей подписали открытое письмо с требованием обеспечить полную независимость проверок, широкий доступ к моделям и защиту аудиторов от возможных санкций со стороны технологических гигантов.