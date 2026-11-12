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Дженсен Хуанг покидает NVIDIA: компанию впервые возглавит финансовый директор

16:08 12.11.2026 Чт
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aimg Ольга Завада
Дженсен Хуанг покидает NVIDIA: компанию впервые возглавит финансовый директор Дженсен Хуанг ушел в отставку с поста CEO Nvidia (коллаж: РБК-Украина)
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Компания NVIDIA официально объявила об отставке Дженсена Хуанга с должностей президента, генерального директора и члена совета директоров. Временной руководительницей компании назначен финансовый директор Кольетт Кресс, тогда как Гарви Джонс стал первым в истории председателем совета директоров.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на официальный прессрелиз NVIDIA.

Новое временное руководство и совет директоров

На должность временного генерального директора назначена Колетт Кресс, которая с 2013 года занимала должность исполнительного вице-президента и финансового директора (CFO).

Она продолжит выполнять финансовые обязанности параллельно с управлением компанией, пока совет директоров не найдет постоянного преемника среди внутренних или внешних кандидатов.

Совет директоров также назначил Гарви Джонса первым в истории председателем совета директоров. Джонс имеет более 30 лет опыта как предприниматель и технологический инвестор, в частности, он возглавлял компанию Synopsys.

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"Бизнес и дальше будет стабильным"

Гарви Джонс отметил, что компания имеет "полное доверие к Колетт Кресс и опытной команде управленцев". По его словам, операционная деятельность, обязательства перед клиентами и технологическая дорожная карта будут "продолжаться без перерывов" .

В свою очередь Колетт Кресс отметила важность сохранения наследия, которое Хуанг создавал в течение последних 33 лет, и намерения "продолжать развивать лидерские позиции компании в сфере ИИ и ускоренных вычислений".

На фоне кадровых изменений NVIDIA подтвердила, что в ближайший вторник, 17 ноября, компания будет традиционно отчитываться о своих финансовых результатах за третий квартал 2027 финансового года.

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