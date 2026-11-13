Хуанг покинул Nvidia, а Трамп нашел ему замену: кого он хочет видеть вместо CEO

Дженсен Хуанг покинул пост гендиректора Nvidia после шпионского скандала, связанного с его внебрачными отношениями. На фоне кадрового кризиса Дональд Трамп предложил неожиданного кандидата на его место - бывшего главу Apple Тима Кука.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на пост президента США в Truth Social .

Внезапный уход 63-летнего Дженсена Хуанга, возглавлявшего Nvidia в течение 33 лет, стал настоящим шоком для технологической отрасли. Обязанности временной руководительницы компании взяла на себя финансовый директор Колетт Кресс.

Между тем, индустрия обсуждает, кто станет постоянным гендиректором Nvidia и как скандал может повлиять на национальную безопасность США.

Трамп предлагает Тима Кука вместо Хуанга

На фоне новостей об отставке основателя Nvidia президент США Дональд Трамп высказал идею, что новым руководителем компании должен стать экс-директор Apple Тим Кук.

В своей соцсети Truth Social Трамп написал, что только один человек способен заменить Хуанга, добавив: "Легенда заменяет легенду".

Тим Кук покинул пост генерального директора Apple 1 сентября 2026 года после 15 лет управления, перейдя на роль исполнительного председателя совета директоров, где он продолжает заниматься международными отношениями, включая Китай.

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Новые разоблачения: третий роман и подозрения в шпионаже

Отставке Дженсена Хуанга предшествовала серия громких журналистских расследований, начавших набирать обороты в конце октября.

Что известно по состоянию на данный момент?

Связь с подозреваемой в шпионаже: американские чиновники установили, что Хуанг имел близкие отношения с гражданкой Китая Элис Хуанг (они не являются родственниками - прим. ред.), топ-менеджером сингапурской компании Megaspeed.

Спецслужбы США считают ее агентом Министерства государственной безопасности Китая. За последние два года Megaspeed закупила чипов Nvidia на сумму 4,8 миллиарда долларов, а связанная с семьей Элис китайская фирма Shanghai Century Litong помогла приобрести оборудование (включая запрещенное) на 7,5 миллиарда долларов.

Роман с подчиненной: 11 ноября издание The New York Times сообщило о второй внебрачной связи топ-менеджера - с вице-президентом Nvidia по вопросам здравоохранения Кимберли Пауэлл, которая подчинялась ему напрямую.

Третья тайна: уже после объявления об отставке Хуанга медийное агентство Reuters написало , что у основателя компании был еще один, третий роман с другой сотрудницей Nvidia, имя которой пока не разглашается.

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Хронология падения Хуанга и будущие слушания в Конгрессе

Попытки спасти репутацию оказались тщетными. Еще 8 ноября Хуанг опубликовал открытое письмо сотрудникам, в котором публично признал супружескую измену своей жене, с которой прожил 40 лет, и пообещал сотрудничать с независимым расследованием совета директоров.

Тогда Дональд Трамп даже поддержал бизнесмена, назвав его "прекрасным человеком", однако после публикаций о связях с подчиненными акции Nvidia упали на 8 процентов на внебиржевых торгах, а совет директоров принял его отставку.

Теперь Дженсена Хуанга ждет официальное рассмотрение в Вашингтоне. Он уже согласился дать показания перед Конгрессом США ко Дню благодарения 26 ноября.

Закрытые слушания будут касаться потенциальных угроз национальной безопасности Соединенных Штатов и рисков утечки передовых ИИ-технологий в Китай.