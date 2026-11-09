Шпионский скандал вокруг Nvidia: почему роман CEO заинтересовал разведку США

Дженсен Хуанг, генеральный директор Nvidia, признался в внебрачной связи с женщиной, которую американские спецслужбы подозревают в шпионаже в пользу Китая. История уже стала поводом для проведения независимого расследования со стороны совета директоров техногиганта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Роман с последствиями для глобального рынка ИИ

Скандал вокруг 63-летнего основателя Nvidia вышел далеко за рамки обычных корпоративных интриг.

Дженсен Хуанг направил официальное обращение к работникам и совету директоров, в котором извинился перед семьей и коллегами за измену жене. Компания также сделала официальное заявление.

По данным секретной записки разведки США, исполнительная директорка Megaspeed Элис Хуанг, с которой у руководителя Nvidia был роман, должна была собирать конфиденциальные данные о технологических разработках.

При этом Nvidia остается ключевым поставщиком микросхем для всего глобального рынка ИИ, оцениваемого в сотни миллиардов долларов.

В совете директоров заявили, что пока нет доказательств утечки технологических разработок Nvidia или угрозы национальной безопасности США. Дженсен Хуанг поддержал проведение проверки и сотрудничает с теми, кто ее проводит.

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Обход санкций и связи с Пекином

Подозрения американских спецслужб связаны с деятельностью компании Megaspeed, где раньше работала Элис Хуанг. Она выросла из китайского игрового бизнеса и стала крупнейшим покупателем чипов Nvidia в Юго-Восточной Азии, приобретя оборудование компании примерно на 2 млрд долларов.

Журналисты выяснили следующее:

Megaspeed могла помогать Китаю обходить экспортные ограничения США путем перепродажи чипов или предоставления удаленного доступа к ним.

Другая китайская фирма, New Matrix, имевшая разрешение Министерства торговли США на покупку чипов Nvidia, оказалась "пустой подставной структурой".

Президент США Дональд Трамп получил первые отчетные данные от разведки о возможной слежке за Хуангом еще в прошлом году.

Официальный Пекин назвал все обвинения безосновательными клеветой, однако сенаторы и члены Палаты представителей США уже требуют закрытого брифинга с руководством Nvidia.

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Удержится ли Дженсен Хуанг во главе компании?

Эксперты по корпоративному управлению оценивают шансы Хуанга сохранить должность как 50 на 50.

Главная проблема заключается в том, что у Nvidia практически отсутствует прямая преемственность: бизнес-структура построена максимально плоско, а более 60 топ-менеджеров подчинены лично CEO.

Среди ключевых факторов риска для Nvidia выделяют :

Финансовые обязательства. Nvidia выступает не только поставщиком, но и инвестором для стартапов OpenAI, Anthropic и xAI, а также гарантом по сделкам более чем на 500 млрд долларов.

Потеря доверия. Неосмотрительность руководителя такого уровня вызывает беспокойство у партнеров и правительства США.

Отсутствие контрольного пакета. В отличие от других основателей IT-гигантов, Хуанг не имеет специальных акций с суперголосованием, что делает его уязвимым к решению совета директоров.

Несмотря на расследование, Дженсен Хуанг продолжает исполнять свои обязанности. Со всем тем аналитики ожидают, что ему придется передать часть операционного управления коллегам, чтобы сохранить стабильность рынка перед будущим финансовым отчетом компании.