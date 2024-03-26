Кризис в больницах Газы достиг критического уровня, - ООН

Напомним, боевики ХАМАСа атаковали Израиль 7 октября 2023 года с территории Сектора Газа. В первые дни боевики убили 1200 гражданских и солдат и похитили около 250 человек. После этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную военную операцию .

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху наметил основной целью операции полное уничтожение ХАМАСа и освобождение заложников. Также он объявил, что полная победа Армии Израиля уже близка , а ЦАХАЛ готова начать вторжение в город Рафах , что на юге Сектора Газа.

После этого Египет угрожает приостановить ключевой мирный договор с Израилем.

Также 12 марта представитель ХАМАС сообщил о принятии измененной версии американского предложения по прекращению огня в Газе . Представители движения планировали отправиться в Каир для обсуждения окончательных деталей и реализации соглашения.

Предварительно агентство Bloomberg сообщило, что соглашение о прекращении огня между ХАМАСом и Израилем оставалось недостижимым . Президент США Джо Байден предупредил Израиль о вторжении в Рафах на юге Сектора Газы.

Однако 17 марта Нетаньяху объявил, что военная кампания против ХАМАС в Секторе Газа будет продолжена . Также ЦАХАЛ планирует провести наземную операцию в Рафахе.

Кроме того, на севере Газа более 1,1 миллиона человек переживают условия, похожие на голод . По данным ООН, такое развитие событий неизбежно и может начаться до мая и распространиться на анклав до июля.

К слову, министр обороны Израиля Йоав Галант в ответ на принятие Советом Безопасности ООН резолюции о прекращении огня в Газе заявил, что Израиль не прекратит наступление на ХАМАС .

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