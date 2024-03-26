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Кризис в больницах Газы достиг критического уровня, - ООН

Фото иллюстративное: кризис в больницах Газа достиг критического уровня (Getty Images)
Автор: Ксения Вертебная

Гуманитарные организации охарактеризовали медицинский кризис в больницах Сектора Газа как "чрезвычайно критический". Выездная медицинская бригада сообщила о необработанных открытых ранах, отсутствии пищи и основных медицинских средств, включая хирургическую марлю и материалы для фиксации переломов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Бригада экстренной медицинской помощи, организованная тремя группами гуманитарной помощи, в течение двух недель оказывала медицинскую помощь в Европейской больнице возле Хан-Юниса и отметила усложнение ситуации. Они

Приезжающие хирурги сообщали о больших инфицированных открытых ранах у пациентов и нехватке пищи. Также специалисты рассказывали, что около 22 000 человек, перемещенных из других частей Газа, прячутся в коридорах и палатках в больнице.

Напомним, боевики ХАМАСа атаковали Израиль 7 октября 2023 года с территории Сектора Газа. В первые дни боевики убили 1200 гражданских и солдат и похитили около 250 человек. После этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную военную операцию .

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху наметил основной целью операции полное уничтожение ХАМАСа и освобождение заложников. Также он объявил, что полная победа Армии Израиля уже близка , а ЦАХАЛ готова начать вторжение в город Рафах , что на юге Сектора Газа.

После этого Египет угрожает приостановить ключевой мирный договор с Израилем.

Также 12 марта представитель ХАМАС сообщил о принятии измененной версии американского предложения по прекращению огня в Газе . Представители движения планировали отправиться в Каир для обсуждения окончательных деталей и реализации соглашения.

Предварительно агентство Bloomberg сообщило, что соглашение о прекращении огня между ХАМАСом и Израилем оставалось недостижимым . Президент США Джо Байден предупредил Израиль о вторжении в Рафах на юге Сектора Газы.

Однако 17 марта Нетаньяху объявил, что военная кампания против ХАМАС в Секторе Газа будет продолжена . Также ЦАХАЛ планирует провести наземную операцию в Рафахе.

Кроме того, на севере Газа более 1,1 миллиона человек переживают условия, похожие на голод . По данным ООН, такое развитие событий неизбежно и может начаться до мая и распространиться на анклав до июля.

К слову, министр обороны Израиля Йоав Галант в ответ на принятие Советом Безопасности ООН резолюции о прекращении огня в Газе заявил, что Израиль не прекратит наступление на ХАМАС .

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