Криза у лікарнях Гази досягла критичного рівня, - ООН

Нагадаємо, бойовики ХАМАС атакували Ізраїль 7 жовтня 2023 року з території Сектору Газа. В перші дні бойовики вбили 1200 цивільних та солдатів і викрали близько 250 людей. Після цього Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала наземну військову операцію.

Прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху окреслив основною метою операції повне знищення ХАМАСу та звільнення заручників. Також він оголосив, що повна перемога Армії Ізраїлю вже близька, а ЦАХАЛ готова розпочати вторгнення до міста Рафах, що півдні Сектору Газа.

Після цього Єгипет загрожує призупинити ключовий мирний договір з Ізраїлем.

Також 12 березня представник ХАМАСу повідомив про ухвалення зміненої версії американської пропозиції щодо припинення вогню в Газі. Представники руху планували вирушити до Каїру для обговорення остаточних деталей та реалізації угоди.

Попередньо агентство Bloomberg повідомило, що угода про припинення вогню між ХАМАСом та Ізраїлем залишалася недосяжною. Президент США Джо Байден попередив Ізраїль щодо вторгнення до міста Рафах на півдні Сектора Гази.

Проте 17 березня Нетаньяху оголосив, що військова кампанія проти ХАМАСу у Секторі Газа буде продовжена. Також ЦАХАЛ планує провести наземну операцію в Рафаху.

Крім того, на півночі Гази понад 1,1 мільйона людей переживають умови, які схожі на голод. За даними ООН, такий розвиток подій є неминучим і може розпочатися до травня та поширитися на анклав до липня.

До слова, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант у відповідь на ухвалення Радою Безпеки ООН резолюції про припинення вогню у Газі заявив, що Ізраїль не припинить наступ на ХАМАС.

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