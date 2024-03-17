Израиль продолжит операцию против ХАМАС в Газе и будет действовать в Рафахе, - Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военная кампания против группировки ХАМАС в Секторе Газа продолжится. Также ЦАХАЛ будет проводить наземную операцию в Рафах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По словам главы израильского правительства в ходе выступления на заседании кабинета министров в воскресенье, 17 марта, переговоры о прекращении огня должны возобновиться, а к тому времени военная операция будет продолжаться.

"Мы будем действовать в Рафахе. Это займет несколько недель, и это произойдет", - сказал он, не уточнив, идет ли речь о продолжительности наступления, или об анонсе его начала.

Кроме того, Нетаньяху подверг критике давление со стороны союзников с призывами отказаться от вторжения в город Рафах, который является большим палестинским анклавом.

"Неужели ваша память так коротка? Неужели вы так быстро забыли 7 октября, самую ужасную резню евреев со времен Холокоста? Неужели вы так быстро лишаете Израиля права защищаться от монстра ХАМАС?" - сказал он.

Также Нетаньяху заверил, что у Израиля план эвакуации мирного населения из Рафаха.

Война Израиля с ХАМАС и ситуация в Секторе Газа

Напомним, боевики группировки ХАМАС массированно атаковали Израиль из сектора Газа 7 октября 2023 года. После этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную военную операцию в Секторе Газа, которая в конце октября продолжается до сих пор. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что целью операции является полное уничтожение ХАМАС и освобождение заложников.

Также он отмечал, что полная победа Армии Израиля уже близка и сообщил о готовности ЦАХАЛ начать наземное вторжение в Рафах вблизи границы с Египтом на юге Сектора Газа. На этом фоне Египет пригрозит приостановить ключевой мирный договор с Израилем, если армия страны войдет в Рафу.

Также сообщалось, что 12 марта представитель боевиков ХАМАС заявил, что группа приняла изменившуюся версию американского предложения по прекращению огня в Газе. Представители движения планировали отправиться в ближайшие дни в Каир для обсуждения окончательных деталей и реализации соглашения.

Перед этим агентство Bloomberg сообщило, что соглашение о прекращении огня между ХАМАС и Израилем остается недостижимым. Президент США Джо Байден предостерег Израиль от вторжения в Рафах на юге Сектора Газы.

Недавно Нетаньяху отверг очередной вариант соглашения о перемирии с ХАМАСом.

По данным западных СМИ, Израиль одобрил план потенциальной атаки на город Рафах в Секторе Газа. В то же время Тель-Авив надеется на прекращение огня и переговоры с ХАМАС об освобождении заложников.