Соглашение о прекращении огня между ХАМАС и Израилем остается недостижимым, - Bloomberg

Президент США Джо Байден предостерег Израиль от вторжения в город Рафах на юге сектора Газа, поскольку переговоры по прекращению огня между Израилем и ХАМАС остаются безрезультатными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Штаты надеялись на достижение прогресса в переговорах перед началом священного для ислама месяца Рамадан, который начался в воскресенье после заката. Ожидаемое соглашение должно было предусматривать шестинедельное прекращение военных действий и обмен десятков израильских заложников на сотни палестинских.

Однако переговоры стоят на месте: Израиль обвинил ХАМАС в промедлении и распространении насилия в регионе во время священного для ислама месяца, а представители ХАМАС заявили, что в плену погибло больше израильских заложников, чем заявлялось ранее.

Израиль угрожал наступать на Рафах, последнее укрепление ХАМАС в Газе, где скрывается более миллиона палестинцев. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не прекратит свою кампанию, пока не будет уничтожена поддерживаемая Ираном боевая группировка и его лидеры.

В своем интервью MSNBC Байден сообщил, что надеется на достижение соглашения о прекращении огня и предупредил, что вторжение Израиля в Рафах станет "красной линией". В настоящее время Центральное командование США начало поставлять в Газу необходимое в строительстве временного дока для доставки гуманитарной помощи морем.

По данным источников, более 30 000 палестинцев были убиты на территории, контролируемой ХАМАСом с октября. США и ЕС признали ХАМАС террористической организацией. Последнее временное перемирие было достигнуто в ноябре: десятки израильских заложников были освобождены из Газы в обмен на содержавшихся в израильских тюрьмах узников.

"Мы не можем допустить еще 30 000 погибших палестинцев", - сказал Байден и добавил: - "Нетаньяху должен уделять больше внимания невинным жертвам, погибшим в результате действий, он больше вредит Израилю, чем помогает".

Нетаньяху заявил, что большинство израильтян поддерживают его политику.

Байден подтвердил, что США никогда не прекратят поставки оружия Израилю и поддержал право страны на защиту от ХАМАС.

По данным разведывательной службы Израиля Моссад, ХАМАС держится своей позиции и не интересуется соглашением. Предполагается, что группировка содержит около 130 израильских заложников.

Официальный представитель ХАМАС Хусам Бадран в своем интервью Bloomberg заявил, что в результате израильского огня погибли десятки человек.