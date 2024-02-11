Египет угрожает Израилю приостановить мирное соглашение, если ЦАХАЛ атакует Рафах

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Как пишет издание, угроза приостановить действие Кэмп-девидских соглашений, которые помогали сохранять стабильность в течение почти полувека, появилась после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что введение войск в Рафах необходимо для победы в четырехмесячной войне против ХАМАСа.

Отмечается, что более половины населения Сектора Газа бежали в Рафах, спасаясь от боевых действий в других районах и разместились в палаточных лагерях, а также приютах под управлением ООН вблизи границы. Египет, со своей стороны, опасается массового наплыва сотен тысяч беженцев.

Между тем гуманитарные организации также предупреждают о том, что наступление на Рафах может ухудшить и без того катастрофическую гуманитарную ситуацию в Газе.

Между тем телеканал "Аль-Акса", принадлежащий ХАМАСу, процитировал неназванного представителя боевиков, который заявил, что вторжение в Рафах "подорвет" переговоры при посредничестве США, Египта и Катара, которые направлены на прекращение огня и освобождение израильских заложников.

Нетаньяху, со своей стороны, предположил, что гражданские Рафаха могут сбежать на север, поскольку там есть "много районов", которые уже были зачищены ЦАХАЛом.

"Но наступление вызвало значительные разрушения, особенно на севере Газы, а в центральной части Газы и южном городе Хан-Юнис до сих пор продолжаются ожесточенные бои. Наземная операция в Рафахе также может привести к закрытию контрольно-пропускного пункта, отрезав один из единственных путей доставки крайне необходимых продуктов питания и медикаментов", - объясняет издание.

Отдельные чиновники, которые говорили на условиях анонимности, подтвердили угрозы Египта.

Кэмп-Дэвидские соглашения

Израиль и Египет вели пять войн до подписания Кэмп-Дэвидских соглашений - мирного договора, который был заключен при посредничестве тогдашнего президента США Джимми Картера в конце 1970-х годов. В частности документ содержит положения, регулирующие размещение сил по обе стороны границы.

Война Израиля с палестинской группировкой ХАМАС

7 октября 2023 года боевики радикального палестинского исламского движения ХАМАС атаковали Израиль с территории Сектора Газа. Во время нападения террористы массово убивали и похищали военных и гражданских людей, параллельно обстреливая ракетами крупнейшие города страны.

В конце октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную военную операцию в Секторе Газа, которая продолжается до сих пор. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что целью операции является полное уничтожение оперативных и правительственных возможностей ХАМАСа, а также освобождение заложников.

Министерство иностранных дел Катара 1 февраля сообщило, что ХАМАС дал свое предварительное согласие на прекращение огня и соглашение об освобождении заложников. Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан и министр стратегических дел Израиля Рон Дермер обсудили соглашение, которое позволит освободить 136 заложников.

Однако на днях Нетаньяху отверг предложение ХАМАСа о прекращении огня для возвращения заложников и подчеркнул, что полная победа ЦАХАЛ в Секторе Газа уже близка.

Тем временем Армия обороны Израиля готовится к штурму Рафаха - последнего подконтрольного ХАМАС крупного города в Секторе Газа на границе с Египтом.