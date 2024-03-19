В секторе Газа катастрофически растет уровень голода, - ООН
На севере Газа более 1,1 млн человек переживают условия, похожие на голод. По данным ООН, он неизбежен и может начаться до мая и распространиться на анклав до июля. Недоедания и отсутствие продовольственной безопасности превысили уровень голода, а смертность вскоре будет расти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на IPC .
"Люди здесь уже голодают месяцами, - сказал доктор Амджад Элейва, заместитель директора отделения неотложной помощи в больнице Газы: - они рыскают по городу в поисках пищи, чтобы выжить, но не могут ее найти".
В отчете IPC отмечено, что все население Сектора Газы (2,23 миллиона человек) испытывает значительную нехватку продовольствия. Начиная с марта по середину июля, в условиях эскалации конфликта, учитывая возможное наступление на землю в Рафах, ожидается, что половина населения региона (1,11 миллиона человек) окажется в критических условиях продовольственной опасности.
Отмечается, что южные районы Газы также столкнутся с риском голода в ближайшие месяцы "в худшем случае". Наступление Израиля на самый южный город Рафах, как утверждает IPC, усугубит катастрофический уровень голода во всем Секторе Газа.
Отчет IPC был опубликован после того, как Филипп Лаццарини, глава Unrwa – агентства ООН по палестинским беженцам, сообщил, что ему отказали во въезде в Газу, где он должен был работать над улучшением гуманитарной помощи. Он заявил, что израильские власти не позволили ему въехать в Газу в понедельник.
Война Израиля и ХАМАС
Представители группировки ХАМАС напали на Израиль 7 октября 2023, после чего Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную военную операцию в Секторе Газа.
Уже 8 февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что "полная победа Израиля в Газе уже близка" и отклонил предложение ХАМАС о прекращении огня.
Кроме того, он сообщил о готовности ЦАХАЛ начать наземное вторжение в город Рафах на юге Сектора Газы.
Во вторник, 12 марта, представитель ХАМАС заявил, что группа принимает измененную версию предложения США по прекращению огня в Газе . Представители движения намеревались отправиться в ближайшие дни в Каир для обсуждения окончательных деталей и реализации соглашения.
Однако, 13 марта Силы обороны Израиля нанесли удар по центру распределения продовольствия в восточной части Рафаха . В результате погиб один человек, а 22 получили ранения. В ЦАХАЛ сообщили о ликвидации командира ХАМАСа.
Также канцлер Германии Олаф Шольц высказался по поводу "страшно высокой стоимости" наступления Израиля на группировку ХАМАС в Газе . Да, он рассказал, что мир не может стоять в стороне и наблюдать, как палестинцам грозит голодная смерть в анклаве.
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