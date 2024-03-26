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Израиль не планирует прекращать наступление на ХАМАС, - Минобороны

Иерусалим, Вторник 26 марта 2024 01:17
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Израиль не планирует прекращать наступление на ХАМАС, - Минобороны Фото: министр обороны Израиля Йоав Галант (Getty Images)
Автор: Ксения Вертебная

Министр обороны Израиля Йоав Галант в ответ на принятие Советом Безопасности ООН резолюции о прекращении огня в Газе заявил, что Израиль не прекратит наступление на ХАМАС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на X Министра обороны Израиля Йоава Галанта.

По его словам, у государства Израиля есть "нравственное обязательство продолжать борьбу, пока его боевики не будут возвращены и угроза ХАМАСа не будет устранена".

"Решение Совета Безопасности не имеет для нас оперативного значения, и в любом случае мы будем продолжать прислушиваться к нашим дружеским отношениям и всегда будем делать то, что правильно для безопасности Израиля", - добавил Галант.

Также он отметил, что отношения между Израилем и Соединенными Штатами являются "якорем в безопасности и внешних отношениях Израиля", а прямой диалог с американской администрацией является "важным активом", от которого нельзя отказываться. Он поддержал то, что штаты дали понять: прекращение огня будет поддерживаться в зависимости от возвращения похищенных.

Галант также подчеркнул необходимость визита премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху в США и проведение прямого диалога с президентом Байденом и чиновниками администрации.

Резолюция о прекращении огня

Напомним, Совбез ООН принял резолюцию с требованием прекратить огонь в секторе Газа до конца Рамадана.

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