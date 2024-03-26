Кризис в больницах Газы достиг критического уровня, - ООН

Гуманитарные организации охарактеризовали медицинский кризис в больницах Сектора Газа как "чрезвычайно критический". Выездная медицинская бригада сообщила о необработанных открытых ранах, отсутствии пищи и основных медицинских средств, включая хирургическую марлю и материалы для фиксации переломов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .