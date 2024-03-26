Кризис в больницах Газы достиг критического уровня, - ООН
Гуманитарные организации охарактеризовали медицинский кризис в больницах Сектора Газа как "чрезвычайно критический". Выездная медицинская бригада сообщила о необработанных открытых ранах, отсутствии пищи и основных медицинских средств, включая хирургическую марлю и материалы для фиксации переломов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .
Бригада экстренной медицинской помощи, организованная тремя группами гуманитарной помощи, в течение двух недель оказывала медицинскую помощь в Европейской больнице возле Хан-Юниса и отметила усложнение ситуации. Они сообщили, что медицинские работники были вынуждены эвакуироваться или не имели доступа в больницу.
С начала года между израильскими силами и палестинскими боевиками в южном городе идут ожесточенные бои. Предупреждение об ужасных медицинских условиях последовало, когда Израиль решил прекратить сотрудничество с Агентством ООН по оказанию помощи (Unrwa) в Секторе Газа.
Дэвид Менсер, представитель Израиля, в своем заявлении отметил, что "мы активно отказываемся от сотрудничества с Unrwa, поскольку они способствуют предотвращению разрешения конфликта".
Подчеркивается, что ограничения, наложенные Израилем, привели к дефициту основных медицинских товаров.
Приезжающие хирурги сообщали о больших инфицированных открытых ранах у пациентов и нехватке пищи. Также специалисты рассказывали, что около 22 000 человек, перемещенных из других частей Газа, прячутся в коридорах и палатках в больнице.
Напомним, боевики ХАМАСа атаковали Израиль 7 октября 2023 года с территории Сектора Газа. В первые дни боевики убили 1200 гражданских и солдат и похитили около 250 человек. После этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную военную операцию .
Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху наметил основной целью операции полное уничтожение ХАМАСа и освобождение заложников. Также он объявил, что полная победа Армии Израиля уже близка , а ЦАХАЛ готова начать вторжение в город Рафах , что на юге Сектора Газа.
После этого Египет угрожает приостановить ключевой мирный договор с Израилем.
Также 12 марта представитель ХАМАС сообщил о принятии измененной версии американского предложения по прекращению огня в Газе . Представители движения планировали отправиться в Каир для обсуждения окончательных деталей и реализации соглашения.
Предварительно агентство Bloomberg сообщило, что соглашение о прекращении огня между ХАМАСом и Израилем оставалось недостижимым . Президент США Джо Байден предупредил Израиль о вторжении в Рафах на юге Сектора Газы.
Однако 17 марта Нетаньяху объявил, что военная кампания против ХАМАС в Секторе Газа будет продолжена . Также ЦАХАЛ планирует провести наземную операцию в Рафахе.
Кроме того, на севере Газа более 1,1 миллиона человек переживают условия, похожие на голод . По данным ООН, такое развитие событий неизбежно и может начаться до мая и распространиться на анклав до июля.
К слову, министр обороны Израиля Йоав Галант в ответ на принятие Советом Безопасности ООН резолюции о прекращении огня в Газе заявил, что Израиль не прекратит наступление на ХАМАС .
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