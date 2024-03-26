Криза у лікарнях Гази досягла критичного рівня, - ООН

Гуманітарні організації охарактеризували медичну кризу в лікарнях Сектору Газа як "надзвичайно критичну". Виїзна медична бригада повідомила про необроблені відкриті рани, відсутність їжі та основних медичних засобів, включаючи хірургічну марлю та матеріали для фіксації переломів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.