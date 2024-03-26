ua en ru
Вт, 26 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Криза у лікарнях Гази досягла критичного рівня, - ООН

Сектор Гази, Вівторок 26 березня 2024 05:54
UA EN RU
Криза у лікарнях Гази досягла критичного рівня, - ООН Фото ілюстративне: криза у лікарнях Гази досягла критичного рівня (Getty Images)
Автор: Ксенія Вертебна

Гуманітарні організації охарактеризували медичну кризу в лікарнях Сектору Газа як "надзвичайно критичну". Виїзна медична бригада повідомила про необроблені відкриті рани, відсутність їжі та основних медичних засобів, включаючи хірургічну марлю та матеріали для фіксації переломів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Бригада екстреної медичної допомоги, організована трьома групами гуманітарної допомоги, протягом двох тижнів надавала медичну допомогу в Європейській лікарні біля Хан-Юніса та зазначила про ускладнення ситуації. Вони повідомили, що медичні працівники були змушені евакуюватись або не мали доступу до лікарні.

З початку року між ізраїльськими силами та палестинськими бойовиками в південному місті точаться запеклі бої. Попередження про жахливі медичні умови надійшло, коли Ізраїль вирішив припинити співпрацю із Агентством ООН з надання допомоги (Unrwa) у Секторі Газа.

Девід Менсер, представник Ізраїлю, у своїй заяві зазначив, що "ми активно відмовляємося від співпраці з Unrwa, оскільки вони сприяють унеможливленню розв’язання конфлікту".

Підкреслюється, що обмеження, накладені Ізраїлем, призвели до дефіциту основних медичних товарів.

Хірурги, які приїжджали, повідомляли про великі інфіковані відкриті рани у пацієнтів та брак їжі. Також фахівці розповідали, що близько 22 000 людей, які були переміщені з інших частин Гази, ховаються в коридорах та наметах у лікарні.

Нагадаємо, бойовики ХАМАС атакували Ізраїль 7 жовтня 2023 року з території Сектору Газа. В перші дні бойовики вбили 1200 цивільних та солдатів і викрали близько 250 людей. Після цього Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала наземну військову операцію.

Прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху окреслив основною метою операції повне знищення ХАМАСу та звільнення заручників. Також він оголосив, що повна перемога Армії Ізраїлю вже близька, а ЦАХАЛ готова розпочати вторгнення до міста Рафах, що півдні Сектору Газа.

Після цього Єгипет загрожує призупинити ключовий мирний договір з Ізраїлем.

Також 12 березня представник ХАМАСу повідомив про ухвалення зміненої версії американської пропозиції щодо припинення вогню в Газі. Представники руху планували вирушити до Каїру для обговорення остаточних деталей та реалізації угоди.

Попередньо агентство Bloomberg повідомило, що угода про припинення вогню між ХАМАСом та Ізраїлем залишалася недосяжною. Президент США Джо Байден попередив Ізраїль щодо вторгнення до міста Рафах на півдні Сектора Гази.

Проте 17 березня Нетаньяху оголосив, що військова кампанія проти ХАМАСу у Секторі Газа буде продовжена. Також ЦАХАЛ планує провести наземну операцію в Рафаху.

Крім того, на півночі Гази понад 1,1 мільйона людей переживають умови, які схожі на голод. За даними ООН, такий розвиток подій є неминучим і може розпочатися до травня та поширитися на анклав до липня.

До слова, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант у відповідь на ухвалення Радою Безпеки ООН резолюції про припинення вогню у Газі заявив, що Ізраїль не припинить наступ на ХАМАС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООН ХАМАС Ізраїль Гуманітарна допомога Палестина Сектор Газа Лікарні
NEWS
На відновлення підуть роки. Харків залишився без ТЕЦ-5, місто живлять інші області
На відновлення підуть роки. Харків залишився без ТЕЦ-5, місто живлять інші області
DAILY
Як Трамп блокує допомогу Україні та чому у Байдена не можуть знайти рішення
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Як Трамп блокує допомогу Україні та чому у Байдена не можуть знайти рішення