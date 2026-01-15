Кривонос рассказал о встрече с Ермаком в день голосования по НАБУ и САП

В ходе заседания у Кривоноса спросили, были ли у него отдельные встречи с Ермаком, начиная с 22 июля - день, когда Рада проголосовала и президент Владимир Зеленский подписал закон, который сильно урезал независимость НАБУ.

"Одна встреча. Это было, по-моему, в день голосования о восстановлении (независимости НАБУ и САП - ред.)", - отметил он.

По словам директора НАБУ, Ермак обсудил с ним необходимость исправить ситуацию, которая сложилась с Бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой.

При этом, как уточнил Кривонос, инициатором встречи был Ермак.