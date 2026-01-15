Кривонос розповів про зустріч із Єрмаком у день голосування щодо НАБУ і САП

Під час засідання у Кривоноса запитали, чи були в нього окремі зустрічі з Єрмаком, починаючи з 22 липня - день, коли Рада проголосувала і президент Володимир Зеленський підписав закон, який сильно урізав незалежність НАБУ.

"Одна зустріч. Це було, по-моєму, в день голосування про відновлення (незалежності НАБУ і САП - ред.)", - зазначив він.

За словами директора НАБУ, Єрмак обговорив із ним необхідність виправити ситуацію, яка склалася з Бюро і Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою.

При цьому, як уточнив Кривонос, ініціатором зустрічі був Єрмак.