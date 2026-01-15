Кривонос рассказал о встрече с Ермаком в день голосования по НАБУ и САП
Гендиректор НАБУ Семен Кривонос встречался с тогда еще руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком в день, когда Рада голосовала за законопроект о независимости Бюро.
Как передает РБК-Украина, об этом Кривонос заявил во время заседания временной следственной комиссии.
В ходе заседания у Кривоноса спросили, были ли у него отдельные встречи с Ермаком, начиная с 22 июля - день, когда Рада проголосовала и президент Владимир Зеленский подписал закон, который сильно урезал независимость НАБУ.
"Одна встреча. Это было, по-моему, в день голосования о восстановлении (независимости НАБУ и САП - ред.)", - отметил он.
По словам директора НАБУ, Ермак обсудил с ним необходимость исправить ситуацию, которая сложилась с Бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой.
При этом, как уточнил Кривонос, инициатором встречи был Ермак.
Скандал с законом о НАБУ и САП
Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла закон, который предусматривал урезание независимости НАБУ и САП и подчинение их генпрокурору. В тот же день глава украинского государства подписал документ.
В Украине разгорелся скандал, люди вышли на массовые протесты из-за таких действий украинских властей.
Уже 31 июня Рада приняла другой закон, который фактически восстанавливал независимость НАБУ и САП.
Буквально через несколько месяцев НАБУ заявило о разоблачении преступной организации в "Энергоатоме" в рамках дела "Мидас". Согласно слухам, на пленках, которые обнародовали правоохранители, мог быть и сам Ермак.
При этом в СМИ появилась информация, что после публикации расследования Ермак пытался надавить на НАБУ и САП. Официального подтверждения этому нет.
На этом фоне Ермак ушел в отставку. Его увольнение утвердил президент Владимир Зеленский.