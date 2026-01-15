ua en ru
Кривонос розповів про зустріч із Єрмаком у день голосування щодо НАБУ і САП

Київ, Четвер 15 січня 2026 19:09
UA EN RU
Кривонос розповів про зустріч із Єрмаком у день голосування щодо НАБУ і САП Фото: Семен Кривонос, директор НАБУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Гендиректор НАБУ Семен Кривонос зустрічався з тоді ще керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком у день, коли Рада голосувала за законопроєкт про незалежність Бюро.

Як передає РБК-Україна, про це Кривонос заявив під час засідання тимчасової слідчої комісії.

Під час засідання у Кривоноса запитали, чи були в нього окремі зустрічі з Єрмаком, починаючи з 22 липня - день, коли Рада проголосувала і президент Володимир Зеленський підписав закон, який сильно урізав незалежність НАБУ.

"Одна зустріч. Це було, по-моєму, в день голосування про відновлення (незалежності НАБУ і САП - ред.)", - зазначив він.

За словами директора НАБУ, Єрмак обговорив із ним необхідність виправити ситуацію, яка склалася з Бюро і Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою.

При цьому, як уточнив Кривонос, ініціатором зустрічі був Єрмак.

Скандал із законом про НАБУ і САП

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила закон, який передбачав урізання незалежності НАБУ і САП та підпорядкування їх генпрокурору. Того ж дня глава української держави підписав документ.

В Україні розгорівся скандал, люди вийшли на масові протести через такі дії української влади.

Уже 31 червня Рада ухвалила інший закон, який фактично відновлював незалежність НАБУ і САП.

Буквально через кілька місяців НАБУ заявило про викриття злочинної організації в "Енергоатомі" в рамках справи "Мідас". Згідно з чутками, на плівках, які оприлюднили правоохоронці, міг бути і сам Єрмак.

При цьому в ЗМІ з'явилася інформація, що після публікації розслідування Єрмак намагався натиснути на НАБУ і САП. Офіційного підтвердження цьому немає.

На цьому тлі Єрмак пішов у відставку. Його звільнення затвердив президент Володимир Зеленський.

