День крымского сопротивления. Как местные жители без оружия противостояли аннексии полуострова

26 февраля в Украине отмечают День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя. Ровно 11 лет назад тысячи жителей полуострова собрались на митинге в поддержку территориальной целостности Украины.

РБК-Украина рассказывает о том, как развивались те события и о сопротивление местных русской оккупации.

Хроника захвата Крыма

Кремль начал свое вторжение в Крым в самый уязвимый для Украины период, когда во время кровавого противостояния на Майдане стало понятно, что пророссийский режим Януковича падет.

Первых "зеленых человечков" (российских военных без опознавательных знаков) в Крыму заметили 20 февраля. А уже через три дня, когда в Киеве к власти пришли лидеры Майдана, на полуострове якобы в знак протеста пророссийские силы провели "выборы народного мэра" Севастополя, им стал российский бизнесмен Алексей Чалый.

С 26 февраля в Крым Россия активно начала перебрасывать своих военных и технику. В тот же день под стенами Верховной Рады Крыма собралось несколько тысяч крымских татар и украинцев в поддержку целостности нашего государства.

Им противостояли пророссийские силы под руководством лидера движения "Русское единство" Сергея Аксенова. В результате столкновений два человека погибли, еще несколько получили ранения.

Митинг под парламентом Крыма 26 февраля 2014 года (фото: Getty Images)

Этот протест стал знаковым, поскольку сорвал заседание Верховной Рады, на котором должны были рассматривать обращение крымских депутатов к России. Тогда протестующих представители еще украинской власти призвали мирно разойтись, а уже в 5 утра 27 февраля российский спецназ захватил Верховную Раду и Кабинет Министров АРК.

28 февраля 2014 года в Киеве уже новая власть созвала заседание СНБО, на котором и.о. президента Александр Турчинов предложил ввести военное положение по всей Украине, но его предложение не поддержали.

1 марта по приказу Владимира Путина российский спецназ захватил военные части. 16 марта в Крыму оккупационные власти создали иллюзию проведения "референдума", на котором якобы местное население проголосовало за присоединение к РФ. В тот же день при штурме нашей военной части россияне убили прапорщика Сергея Кокурина - он, по сути, стал первой жертвой российско-украинской войны.

Еще через два дня Путин с представителями крымской "власти" заключил договор о вхождении полуострова в состав России. 27 марта Генассамблея ООН не признала "референдум" в Крыму.

Российские военные в Крыму 9 марта 2014 года (фото: Википедия)

Воспоминания очевидца

Крымский татарин Муса, который тогда проживал в Симферополе и был свидетелем тех событий, поделился с РБК-Украина воспоминаниями.

Ниже приводим прямую речь Мусы.

Пророссийские настроения в Крыму всегда ощущались. К сожалению, я рос в такой парадигме, что я крымский татарин, но постоянно чувствовал себя врагом того общества. Потому что даже, когда мы между собой общались на своем языке, нам всегда делали замечания "говорите по-русски".

Когда в Киеве уже был Майдан полным ходом, в Крыму это особо не ощущалось. Было определенное напряжение, но больших митингов не проводили. 26 февраля мы собрались в Симферополе на центральной площади, со всех сторон Крымской Верховной Рады уже стояли кубанские козачки, которые разложили там палаточный городок. Но мы не знали, чем это может закончиться.

Уже тогда ходили слухи, что Россия хочет захватить Крым, но нам это казалось абсурдом. Наш митинг должен был помешать заседанию Рады, чтобы там не проголосовали за отделение полуострова. Тогда на площади собралось очень много людей с крымскотатарскими флагами и украинскими, были даже красно-черные.

С пророссийским митингом нас разграничивала милиция, там собралась одна быкота, кубанские козаки, и "бабушки с дедушками" - россияне просто сделали массовку. Когда началась потасовка, то двух людей у них задавили.

На митинге я с другими активистами подготовили трос, машину и хотели сносить памятник Ленину, тогда по всей Украине уже проходил флешмоб "ленинопада". Но к нам вышел Рефат Чубаров и заявил, что монумент снесут в течение 10 дней. Потом нам сказали, что заседания не будет и на этом мы и разошлись.

Уже когда я проходил мимо пророссийских активистов, которые стояли со своим "аквафрешом", то увидел, что валялся окровавленный украинский флаг. Я его поднял вверх и так прошел мимо той "биомассы", но никто в драку не полез.

Муса участвовал в проукраинском митинге в Крыму в 2014 году (скриншот)

Нв следующее утро город как будто парализовало - почти никого не было на улицах, транспорт не ходил. Мы не могли поверить, что Верховную Раду захватили. Началась паника, поскольку в Киеве стабильной власти еще не было, а наши местные депутаты говорили по телевизору, что все под контролем.

На "арену" с первых дней вышел Сергей Аксенов, хотя раньше за его партию никто даже не голосовал. Правоохранительные структуры начали подчиняться оккупационным властям. Мы, крымские татары, с этим не соглашались - организовали самооборону и патрулировали наши кварталы. Никакого оружия у нас не было.

Россия захватила аэропорты - день и ночь прилетали грузовые самолеты. Начала накапливать технику и гонять ее по Крыму, чтобы наводить на людей страх. Мы понимали, что гражданские не смогут противостоять российским военным. После захвата наших частей местные носили украинским солдатам еду, защищали мы их, а не они нас.

Как только россияне немного закрепились, то начала работать ФСБ и вылавливать тех, кто был на митинге. Меня спасло только то, что тогда я был в балаклаве. А других ребят ловили, заставляли давать лживые показания, что на митинге как будто специально кого-то убили. Методы у ФСБ очень жестокие - они пытали крымчан, сажали на много лет, часто люди исчезали без вести. У меня не одного знакомого постигла такая участь.

Россияне выдали бездомным и алкашам оружие, те были как самооборона, они делали все, что хотели - чувствовали, что за ними оккупационная власть. Я постоянно жил в напряжении, потому что понимал, что рано или поздно меня найдут. Примерно через год я уехал в Киев, очень полюбил этот город, но мечтаю вернуться домой.

Думаю, что Крым вернется, когда Россия распадется на республики и больше не сможет удерживать силой полуостров. Или нам партнеры предоставят мощную технику, которая поможет нам забрать Крым вооруженным способом.

Сейчас Муса создает баги для ВСУ - легкие небронированные машины для бездорожья, которые на фронте используют для эвакуации, подвоза БК или провизии (скриншот из видео)

Могла ли Украина отстоять Крым вооруженным путем

На заседании СНБО 28 февраля 2014 года тогдашний и.о. министра обороны Игорь Тенюх прямо заявлял, что Крым захватывают российские военные, но украинских сил будет недостаточно, чтобы им противостоять.

"Те, кто захватывает объекты в Крыму, это - спецназ, который прошел боевую выучку в горячих точках России. С целью соответствующего реагирования на угрозы прошу разрешения привести наши Вооруженные силы в боевую готовность "ПОЛНАЯ". Но чтобы не было прямого военного контакта. Мы не готовы к полномасштабной войне. Сегодня у нас нет армии. Она системно уничтожалась Януковичем и его окружением под руководством российских спецслужб", - заявил тогда Тенюх.

Также тогда он сообщил, что на тот момент материковая Украина могла собрать военную группировку численностью около 5 тысяч военнослужащих, способных выполнять боевую задачу. Такое количество, по его мнению, не решило бы проблему в Крыму. Уже на тот момент Россия разместила на полуострове более 20 тысяч своих военных.

Тенюх тогда заявил, что если тех 5 тысяч украинских воинов направят в Крым, то некому будет защищать Киев, поскольку под северными границами Украины РФ тогда сосредоточила 38 тысяч своих солдат и многочисленную технику якобы для военных учений.

"Мы потеряли Крым в результате личного решения Александра Турчинова. Именно он как исполняющий обязанности президента Украины не отдал приказ о защите территориальной целостности Украины. Закон прямо обязывает его принимать такие меры", - потом заявлял военный эксперт Олег Жданов.

При этом некоторые эксперты заявляют, что солдаты не должны были ждать приказа руководства стрелять, поскольку военные уставы их обязывают защищать часть, если ее штурмуют противники.

До последнего оборону в Крыму держали бойцы морского тральщика "Черкассы". Россия его захватила 25 марта. Всех военных, которые остались верными присяге Украине, вывели с полуострова на материковую территорию страны. Значительная часть из них сейчас на фронте продолжает борьбу против России.

Выход украинских военных из Крыма (фото архив газеты "День")