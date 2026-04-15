"Служба дома" только на бумаге: раскрыта циничная схема вербовки крымчан в армию РФ

19:41 15.04.2026
2 мин
Россия относится к жителям Крыма как к ресурсу
Валерий Ульяненко
"Служба дома" только на бумаге: раскрыта циничная схема вербовки крымчан в армию РФ

Россия обманом привлекает жителей Крыма в свою армию, обещая "службу дома". На практике же крымчан отправляют за пределы полуострова для участия в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Центра противодействия дезинформации.

Оккупационные структуры используют манипулятивные методы вербовки, обещая местным жителям "службу дома". В частности, людям предлагают должности в подразделениях беспилотных систем, дислоцированных в Крыму.

Такой подход создает иллюзию безопасности, однако обещания не выполняются. Сразу после мобилизации или подписания контракта людей отправляют за пределы Крыма для участия в боевых действиях против Украины.

Россия прибегает к сознательному введению в заблуждение, чтобы пополнить ряды оккупационных войск на фоне огромных потерь. Эксперты отмечают, что мобилизация населения захваченных территорий является прямым нарушением норм международного гуманитарного права.

Фактически оккупанты рассматривают жителей Крыма исключительно как ресурс. Любые пропагандистские заявления о "защите" и "заботе" не соответствуют реальности, где крымчан обманом привлекают к войне.

Наемники в армии РФ

Напомним, Россия активно вербует граждан стран Африки на войну против Украины. В частности, РФ завербовала на войну более тысячи граждан Кении. Для этого использовала схемы выезда по туристическим визам и обещания высоких зарплат.

Недавно в Донецкой области был ликвидирован иностранный наемник из Филиппин, который воевал на стороне российских оккупационных войск.

Кроме того, бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скала" Сухопутных войск ВСУ взяли в плен в Покровске двух граждан Колумбии, которые воевали на стороне российских оккупационных сил.

Сырский назвал площадь освобожденной от россиян территории Украины за март
Сырский назвал площадь освобожденной от россиян территории Украины за март
Не помог ни Трамп, ни Путин. Как Орбан проиграл выборы в Венгрии – репортаж из Будапешта
Милан Лелич, руководитель рубрик Политика и Мир