Война в Украине

Плато Ай-Петри в Ялте превращается в частный квартал оккупационных чиновников, - ЦНС

Четверг 18 декабря 2025 04:25
Плато Ай-Петри в Ялте превращается в частный квартал оккупационных чиновников, - ЦНС Фото: Ялта (t.me yellowribbon_ua)
Автор: Никончук Анастасия

В Ялте земли плато Ай-Петри, изначально предназначенные для развития горнолыжного спорта, массово превращаются в частную застройку. Несмотря на общественный резонанс и постановления о сносе, частные объекты остаются на месте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центра национального сопротивления в сети Telegram.

Превращение спортивных земель в частные дома

На плато Ай-Петри появляются двух-, трех- и четырехэтажные дома, большая часть которых принадлежит действующим и бывшим чиновникам оккупационной администрации, а также их родственникам и деловым партнерам.

Первоначальное спортивное назначение горных участков использовалось как прикрытие для застройки с последующей легализацией задним числом, отмечают эксперты.

Обещания и реальность сноса

После общественного резонанса оккупационные власти объявили о "нарушениях" и выписали постановления на снос с пятидневным сроком. Однако с момента публикации прошло более 100 дней, и ни один объект так и не был демонтирован.

По данным ЦНС, это не случайность, а сознательная блокировка выполнения решений с целью изменения целевого назначения участков и узаконивания построек.

Схема освоения земли

Эксперты подчеркивают, что проверки "властей" и ответственных "органов власти" используются лишь как ширма, а реальная цель — сохранить застройку и легализовать ее.

Оккупационная администрация Ялты выступает бенефициаром схемы и не планирует возвращать землю обществу, перекрыв доступ гражданам к заповедным территориям Крымских гор.

Такой подход превращает земельные ресурсы в инструмент личной выгоды, подрывая доверие к власти и препятствуя развитию спорта.

Напоминаем, что оккупационные "власти" Крыма объявили о "национализации" имущества чемпиона мира по боксу Александра Усика в рамках очередной волны конфискаций на полуострове. По словам так называемого «председателя Госсовета Крыма» Владимира Константинова, под решение оккупационной администрации попало имущество 84 физических и юридических лиц.

Отметим, что председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что судьбу временно оккупированного Крыма имеют право определять исключительно Украина и коренной крымскотатарский народ.

