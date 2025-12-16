Оккупационные "власти" Крыма конфисковали имущество Усика

Оккупационные "власти" Крыма заявили о "национализации" имущества чемпиона мира по боксу Александра Усика.

Как оккупанты оправдывают конфискацию

Так называемый "председатель Госсовета Крыма" Владимир Константинов сообщил об очередной волне конфискаций имущества на временно оккупированном полуострове. По его словам, под решение оккупационной администрации попало имущество 84 физических и юридических лиц.

Среди них - и чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик.

Конфискацию имущества всемирно известного боксера представитель оккупантов объяснил так:

"Усик является сторонником нацистской идеологии. Он неоднократно осуждал СВО и организовывал сборы средств на нужды ВСУ", - говорится в официальном заявлении фейкового "главы", опубликованном в его Telegram-канале.

В оккупационной администрации заявляют, что работа по "выявлению враждебно настроенных лиц" в Крыму продолжается. Ее результатом, по словам Константинова, становится принудительная "национализация" имущества как самих граждан, так и связанных с ними лиц.

Стоит отметить, что подобные решения не имеют никакой юридической силы с точки зрения международного права и рассматриваются как очередной инструмент давления и репрессий против граждан Украины.

Усик и Крым: что известно

Будущий олимпийский чемпион и трехкратный абсолютный чемпион мира по боксу родился в Симферополе. С 6 до 12-ти лет жил в Черниговской области, после чего семья вернулась в Крым.

В Симферополе посещал школу местного футбольного клуба "Таврия". В 15 лет начал заниматься боксом.

Окончил симферопольскую школу № 34, где учился вместе со своей будущей женой Екатериной.

После оккупации полуострова в 2014 году отмечался неоднозначными заявлениями относительно принадлежности полуострова и еще некоторое время продолжал жить в Крыму.

С первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину открыто осудил российскую агрессию. Сейчас активно занимается волонтерской деятельностью и поддерживает украинских военных.