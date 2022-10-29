В Крыму мог пострадать фрегат "Адмирал Макаров": что известно о новом флагмане РФ

В субботу, 29 октября, в оккупированном Севастополе раздались мощные взрывы. По предварительной информации, серьезные повреждения мог получить флагман РФ "Адмирал Макаров".

"Адмирал Макаров"

Военное судно ВМФ России, третий фрегат проекта 11356 г. "Буревестник", класса "Адмирал Григорьевич". Флагман является одним из новейших кораблей русского флота. Дислоцируется во временно оккупированном россиянами Севастополе.

Судно руководит бывший украинский военный, уроженец Винницкой области, капитан 1 ранга, который в 2014 году предал украинскую военную присягу и принял присягу ВС РФ.

С начала российского вторжения в Украину с фрегата "Адмирал Макаров" российская армия ракетами "Калибр" наносит удары по украинским городам и объектам инфраструктуры. Российский корабль "Адмирал Макаров" под командованием предателя запускал крылатые ракеты по Николаеву и Одессе.

В мае была информация, что ВСУ подведен российским фрегатом "Адмирал Макаров", однако в Министерстве обороны Соединенных Штатов это подтвердить не смогли.

Как российский фрегат стал новым флагманом РФ?

Вечером 13 апреля украинские военные нанесли по нему удар крылатыми ракетами "Нептун", российская сторона подтвердила лишь пожар с детонацией боекомплекта. При этом Минобороны России заявило о полной эвакуации экипажа.

На следующий день в России сообщили, что пожар якобы потушен, но флагман затонул при буксировке. Позже официально подтвердили гибель только одного члена экипажа, 27 человек объявили пропавшими без вести. Считается, что это самая дорогая военная потеря России в войне против Украины, поскольку остаточная стоимость крейсера оценивалась в 750 млн. долларов.

В результате этого черноморский флот остался без флагмана, а значит, этот статус перешел к "Адмиралу Макарову".

Что сейчас случилось с флагманом "Адмиралом Макаровым"?

Российские оккупанты в захваченном Крыму заявили, что целью "атаки" БПЛА утром в субботу, 29 октября, стали объекты Черноморского флота РФ.

При этом, по пока не подтвержденной информации, во время ЧП в Севастопольской бухте взорвались четыре военных корабля Черноморского флота РФ - в том числе фрегат и десантный корабль "Адмирал Макаров" с "Калибрами" на борту.

Руководитель пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк не имеет официального подтверждения уничтожения кораблей Черноморского флота РФ после "атаки" БПЛА в Севастопольской бухте.

"Пока официального подтверждения нет, но есть понимание, что при таком опасении "боевых комаров" и использовании против них агрессивной системы ПВО может быть абсолютно обратная реакция. Поэтому, когда по "комарам" бьют С-300, например, эти ракеты обладают очень большой разрушительной силой и разрушают они то, что на самом деле виновато в создании этой ситуации", - сказала она.