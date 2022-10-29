У Криму міг постраждати фрегат "Адмірал Макаров": що відомо про новий флагман РФ

У суботу, 29 жовтня, в окупованому Севастополі пролунали потужні вибухи. За попередньою інформацією, серйозні ушкодження міг отримати флагман РФ "Адмірал Макаров".

"Адмірал Макаров"

Військове судно ВМФ Росії, третій фрегат проєкту 11356Р "Буревісник", класу "Адмірал Григорович". Флагман є одним із найновіших кораблів російського флоту. Дислокується в тимчасово окупованому росіянами Севастополі.

Судном керує колишній український військовий, уродженець Вінницької області, капітан 1 рангу, який 2014 року зрадив українську військову присягу та склав присягу ЗС РФ.

Від початку російського вторгнення в Україну, з фрегата "Адмірал Макаров" російська армія ракетами "Калібр" завдає ударів по українських містах і об'єктах інфраструктури. Російський корабель "Адмірал Макаров" під командуванням зрадника запускав крилаті ракети по Миколаєву та Одесі.

У травні була інформація, що ЗСУ підбили російський фрегат "Адмірал Макаров", проте у Міністерстві оборони Сполучених Штатів це підтвердити не змогли.

Як російський фрегат став новим флагманом РФ?

Флагманом чорноморського флоту РФ був ракетний крейсер "Москва". Росія активно використовувала його під час російського вторгнення в Україну.

Увечері 13 квітня українські військові завдали удару по ракетному крейсеру "Москва" крилатими ракетами "Нептун", російська сторона підтвердила лише пожежу з детонацією боєкомплекту. При цьому Міноборони Росії заявило про повну евакуацію екіпажу.

Наступного дня в Росії повідомили, що пожежу нібито загасили, але флагман затонув при буксируванні. Пізніше офіційно підтвердили загибель лише одного члена екіпажу, 27 осіб оголосили зниклими безвісти. Вважається, що це найдорожча військова втрата Росії у війні проти України, оскільки залишкова вартість крейсера оцінювалася в 750 млн доларів.

Внаслідок цього чорноморський флот залишився без флагмана, а отже цей статус перейшов до "Адмірала Макарова".

Що зараз трапилось із флагманом "Адміралом Макаровим"?

Російські окупанти у захопленому Криму заявили, що метою "атаки" БПЛА вранці у суботу, 29 жовтня, стали об'єкти Чорноморського флоту РФ.

При цьому, за поки що не підтвердженою інформацією, під час НП у Севастопольській бухті вибухнули чотири військові кораблі Чорноморського флоту РФ - у тому числі фрегат і десантний корабель "Адмірал Макаров" з "Калібрами" на борту.

Керівниця пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк не має офіційного підтвердження знищення кораблів Чорноморського флоту РФ після "атаки" БПЛА в Севастопольській бухті.

"Наразі офіційного підтвердження немає, але є розуміння, що при такому побоюванні "бойових комарів" і використання проти них агресивної системи ППО може бути абсолютно зворотня реакція. Тому, коли по "комарах" б'ють С-300, наприклад, то ці ракети мають дуже велику руйнівну силу і руйнують вони те, що насправді винне у створенні цієї ситуації", - сказала вона.