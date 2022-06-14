Командиром корабля РФ "Адмірал Макаров" виявився вінничанин. Йому оголосили підозру
Російським кораблем "Адмірал Макаров", який б'є крилатими ракетами по території України, командує колишній український офіцер із Вінниці. Держбюро розслідувань повідомило йому про підозру в держзраді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.
За даними відомства, чоловік являється колишнім капітаном 2 рангу військової частини, що дислокувалась в АР Крим.
Так, у 2014 році він зрадив присязі та залишився у захопленій російськими окупантами частині, відмовившись передислоковуватися до Миколаївської області.
Після чого вінничанин присягнув збройним силам РФ та продовжив службу в російському чорноморському флоті.
Вказано, що дезертир повернувся в Україну у 2022 році з окупантами. Корабель під його командуванням здійснював запуски крилатих ракет по Миколаєву та Одесі.
Наразі слідчі ДБР зібрали достатньо доказів та повідомили колишньому українському військовому підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, нещодавно в ЗМІ з'явилася інформація про підбиття там українськими військовими російського фрегата "Адмірал Макаров". Однак офіційно інформація не була підтверджена.
Наприкінці ж травня стало відомо, що окупанти посилюють угруповання в Чорному морі новітнім кораблем "Адмірал Макаров".
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