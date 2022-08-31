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В Україні судитимуть моряка-зрадника. З його корабля обстрілювали Миколаїв та Одесу

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Україна, Середа 31 серпня 2022 13:58
В Україні судитимуть моряка-зрадника. З його корабля обстрілювали Миколаїв та Одесу Фото: в Україні судитимуть капітана російського корабля (facebook com dbr gov ua)
Автор: РБК-Україна

До 15 років тюрми загрожує командиру російського фрегата "Адмірал Макаров", з якого окупанти запускали ракети по містах України. Зрадивши присязі він перейшов на бік ворога.

Про це повідомляє РБК-України з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідуваннь.

Як повідомляється, у 2014 році на той момент капітан ІІ рангу військової частини в Криму зрадив присязі, залишився на захопленому півострові та перейшов на службу в російському флоті. У 2022 році російський корабель "Адмірал Макаров" під командуванням зрадника запускав крилаті ракети по Миколаєву та Одесі.

Наразі правоохоронці завершили спеціальне досудове розслідування по справі, обвинувальний акт направлено до суду. Моряк обвинувачується у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України), за що йому загрожує до 15 років.

Деякі ЗМІ пишуть, що з 2016 року командиром "Адмірала Макарова" є Григорій Бреєв, уродженець Вінницької області.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про затримання колишнього начальника СБУ в Автономній республіці Крим Олега Кулініча. На момент затримання він був чинним співробітником СБУ і при цьому працював на спецслужби Російської Федерації.

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