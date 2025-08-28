Мэр Киева сообщил о попадании в ТЦ в центре столицы: видео с места атаки

Во время ночной атаки на Киев, 28 августа, россияне попали в торговый центр, который находится в центре столицы. Также пострадали жилые дома недалеко от ТЦ.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram .

"В центре города - попадание в торговый центр. Пострадали жилые дома недалеко от него", - сообщил Кличко.

По словам мэра, в результате ночной российской атаки есть много поврежденных зданий в пяти районах. Это в частности жилые дома и нежилые сооружения, учебные заведения, транспортная инфраструктура.

Что известно об атаке 28 августа

Напомним, этой ночью российские оккупанты совершили массированную комбинированную атаку на Киев. Россияне атаковали столицу "Шахедами", крылатыми и баллистическими ракетами, в частности "Кинжалами".

Повреждения зафиксированы в Дарницком, Днепровском, Шевченковском, Голосеевском и Деснянском районах столицы. Пострадали как жилые многоэтажки, так и нежилые здания, учебные заведения и объекты транспортной инфраструктуры.

В Дарницком районе полностью разрушен пятиэтажный дом. Спасатели продолжают разбирать завалы и ищут людей, которые могут находиться под ними.

По последним данным, известно о 10 погибших, среди них - 14-летняя девушка. Также по меньшей мере 45 человек получили травмы различной степени тяжести.

Во время ночной атаки Россия также нанесла удар по дипломатам - в прямом нарушении Венской конвенции. Пострадала миссия ЕС в Украине.

Подробнее о том, что известно об обстреле столицы - читайте в материале РБК-Украина.