ua en ru
Чт, 28 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Мэр Киева сообщил о попадании в ТЦ в центре столицы: видео с места атаки

Четверг 28 августа 2025 10:26
UA EN RU
Мэр Киева сообщил о попадании в ТЦ в центре столицы: видео с места атаки Фото: в центре Киева есть попадание по торговому центру (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Ірина Глухова

Во время ночной атаки на Киев, 28 августа, россияне попали в торговый центр, который находится в центре столицы. Также пострадали жилые дома недалеко от ТЦ.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram.

По словам мэра, в результате ночной российской атаки есть много поврежденных зданий в пяти районах. Это в частности жилые дома и нежилые сооружения, учебные заведения, транспортная инфраструктура.

"В центре города - попадание в торговый центр. Пострадали жилые дома недалеко от него", - сообщил Кличко.

Что известно об атаке 28 августа

Напомним, этой ночью российские оккупанты совершили массированную комбинированную атаку на Киев. Россияне атаковали столицу "Шахедами", крылатыми и баллистическими ракетами, в частности "Кинжалами".

Повреждения зафиксированы в Дарницком, Днепровском, Шевченковском, Голосеевском и Деснянском районах столицы. Пострадали как жилые многоэтажки, так и нежилые здания, учебные заведения и объекты транспортной инфраструктуры.

В Дарницком районе полностью разрушен пятиэтажный дом. Спасатели продолжают разбирать завалы и ищут людей, которые могут находиться под ними.

По последним данным, известно о 10 погибших, среди них - 14-летняя девушка. Также по меньшей мере 45 человек получили травмы различной степени тяжести.

Во время ночной атаки Россия также нанесла удар по дипломатам - в прямом нарушении Венской конвенции. Пострадала миссия ЕС в Украине.

Подробнее о том, что известно об обстреле столицы - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев
Новости
Подъезд 5-этажки на Дарнице разрушен до основания: репортаж РБК-Украина из Киева после атаки
Подъезд 5-этажки на Дарнице разрушен до основания: репортаж РБК-Украина из Киева после атаки
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы