В Кремле собрались рыть масштабный тоннель в США
Россия и США в пятницу, 5 июня, якобы подпишут соглашение о проектировании масштабного тоннеля между Чукоткой и Аляской.
Об этом заявил спецпосланник российского диктатора Кирилл Дмитриев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсантъ".
По словам Дмитриева, подписание соответствующего документа запланировано на завтра. Он заверил, что стороны договорятся о продолжении проектирования, а сам тоннель обязательно построят.
Российский чиновник также подчеркнул, что этот объект должен стать одним из крупнейших инфраструктурных проектов в отношениях между двумя странами.
Стоит отметить, что Кирилл Дмитриев выступил с идеей строительства так называемого "тоннеля Путина-Трампа", который должен был бы соединить Россию и США через Берингов пролив, в октябре прошлого года.
По словам Дмитриева, реализовать проект якобы возможно за восемь лет, а его стоимость может составить около 8 млрд долларов - при условии использования технологий компании Илона Маска The Boring Company.
Он утверждал, что такой тоннель откроет возможности для совместного освоения природных ресурсов, а также станет первым в истории прямым сообщением между континентами через территории США и России.
Позже президент США Дональд Трамп назвал идею строительства тоннеля между американской и российской территориями "интересной".
Отметим, The New York Times сообщало, что в Москве устали от периодических визитов спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Страна-агрессор заявила о желании перейти к новому формату переговоров по миру.