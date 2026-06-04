Россия и США в пятницу, 5 июня, якобы подпишут соглашение о проектировании масштабного тоннеля между Чукоткой и Аляской.

Об этом заявил спецпосланник российского диктатора Кирилл Дмитриев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Коммерсантъ ".

По словам Дмитриева, подписание соответствующего документа запланировано на завтра. Он заверил, что стороны договорятся о продолжении проектирования, а сам тоннель обязательно построят.

Российский чиновник также подчеркнул, что этот объект должен стать одним из крупнейших инфраструктурных проектов в отношениях между двумя странами.

Стоит отметить, что Кирилл Дмитриев выступил с идеей строительства так называемого "тоннеля Путина-Трампа", который должен был бы соединить Россию и США через Берингов пролив, в октябре прошлого года.

По словам Дмитриева, реализовать проект якобы возможно за восемь лет, а его стоимость может составить около 8 млрд долларов - при условии использования технологий компании Илона Маска The Boring Company.

Он утверждал, что такой тоннель откроет возможности для совместного освоения природных ресурсов, а также станет первым в истории прямым сообщением между континентами через территории США и России.