ua en ru
Пн, 01 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Россия устала от посланцев Трампа и хочет мирных переговоров "по-новому", - NYT

17:07 01.06.2026 Пн
2 мин
Какой формат переговоров теперь требует Кремль?
aimg Валерий Ульяненко
Россия устала от посланцев Трампа и хочет мирных переговоров "по-новому", - NYT Фото: Стив Уиткофф и Джаред Кушнер (president.gov.ua)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Россия устала от периодических визитов спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Москва заявила, что хочет нового формата переговоров по миру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Читайте также: В России заговорили о завершении войны для спасения экономики, - Reuters

Издание пишет, что РФ хочет "стабильного дипломатического процесса" с рабочими группами и регулярными встречами. Москва также хочет американского посла в России.

Один из помощников Трампа недавно заявил, что контроль над политическими событиями в Иране, России и Украине - это то, что США делают хуже всего.

"Внешняя политика, как правило, является длительным и сложным процессом", - отметил исполнительный директор Центра новой американской безопасности Ричард Фонтейн.

По его словам, Трамп - не первый президент, который представляет себе "быстрые и простые решения" сложных и длительных международных проблем.

"Однако именно последовательное управление и доведение дел до конца часто имеют решающее значение, а не громкие и эффектные заявления", - подчеркнул он.

Трамп и последовательность

Фонтейн отметил, что последовательность никогда не была сильной стороной нынешнего американского президента. В частности, чтобы доказать свое достоинство Нобелевской премии мира, он любил собирать свидетельства о своих прорывах или приглашать лидеров в Белый дом и устраивать церемонии подписания соглашений.

Если же боевые действия возобновятся, Трамп вряд ли будет задумываться над последствиями.

При этом президент США признавал, что недооценил сложность российско-украинской войны и, возможно, свои убедительные способности.

"Бывали случаи, когда я договорился с Путиным, а Зеленский не хотел заключать сделку, что меня шокировало", - ранее заявлял Трамп.

Президент США рассказал, что после этого были случаи, когда все было наоборот, и добавил, что "сейчас они оба хотят заключить сделку".

Напомним, часть высокопоставленных чиновников Кремля признает: война против Украины зашла в тупик и безопасного выхода из нее для режима пока нет.

РБК-Украина также писало об угрозе расширения конфликта. В частности, Каллас предупреждала о риске эскалации со стороны России за пределы Украины, отметив, что Москва сохраняет стратегические цели по изменению архитектуры безопасности в Европе.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Украина Джаред Кушнер Стив Уиткофф Война в Украине
Новости
В России заговорили о завершении войны для спасения экономики, - Reuters
В России заговорили о завершении войны для спасения экономики, - Reuters
Аналитика
Шанс на мир? Почему Россия буксует на фронте и действительно ли Путин готов к остановке войны
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Шанс на мир? Почему Россия буксует на фронте и действительно ли Путин готов к остановке войны