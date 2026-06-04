У Кремлі зібралися рити масштабний тунель до США
Росія та США у п'ятницю, 5 червня, начебто підпишуть угоду щодо проєктування масштабного тунелю між Чукоткою та Аляскою.
Про це заявив спецпосланець російського диктатора Кирило Дмитрієв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Коммерсантъ".
За словами Дмитрієва, підписання відповідного документа заплановане на завтра. Він запевнив, що сторони домовляться про продовження проєктування, а сам тунель обов'язково побудують.
Російський посадовець також підкреслив, що цей об'єкт має стати одним із найбільших інфраструктурних проєктів у відносинах між двома країнами.
Варто зазначити, що Кирило Дмитрієв виступив з ідеєю будівництва так званого "тунелю Путіна-Трампа", який мав би з’єднати Росію та США через Берингову протоку, у жовтні минулого року.
За словами Дмитрієва, реалізувати проєкт нібито можливо за вісім років, а його вартість може скласти близько 8 млрд доларів - за умови використання технологій компанії Ілона Маска The Boring Company.
Він стверджував, що такий тунель відкриє можливості для спільного освоєння природних ресурсів, а також стане першим в історії прямим сполученням між континентами через території США та Росії.
Пізніше президент США Дональд Трамп назвав ідею будівництва тунелю між американською та російською територіями "цікавою".
Зазначимо, The New York Times повідомляло, що у Москві втомилися від періодичних візитів спецпосланців президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Країна-агресорка заявила про бажання перейти до нового формату переговорів щодо миру.