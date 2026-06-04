США выбрали сторону? Реально ли Вашингтон на стороне Украины и чего ждать от Трампа летом

Соединенные Штаты не считают себя просто "нейтральным посредником" в войне России против Украины. Об этом в Конгрессе прямо заявил госсекретарь США Марко Рубио.

О том, действительно ли Вашингтон играет на стороне Киева, может ли визит президентов США и Украины на саммит НАТО принести сюрпризы и стоит ли готовиться к летнему давлению на Киев, - РБК-Украина расспросило Александра Хару, дипломата и директора Центра оборонных стратегий.

Главное: Позиция США: Администрацию Трампа пока нельзя назвать надежным союзником Украины, несмотря на отдельные позитивные заявления.

Администрацию Трампа пока нельзя назвать надежным союзником Украины, несмотря на отдельные позитивные заявления. Саммит НАТО: От возможной июльской встречи президентов Украины и США в Турции не стоит ожидать переломных решений или открытых конфликтов.

От возможной июльской встречи президентов Украины и США в Турции не стоит ожидать переломных решений или открытых конфликтов. Давление на Киев: Летом возможно давление со стороны США по заключению соглашения с РФ для политических баллов республиканцев, однако Украина будет отбиваться от этих попыток.

Летом возможно давление со стороны США по заключению соглашения с РФ для политических баллов республиканцев, однако Украина будет отбиваться от этих попыток. Роль Китая: Надежды США на то, что Китай поможет завершить войну, нереалистичны, поскольку Пекину выгодна текущая ситуация и зависимость России.

Действительно ли США на украинской стороне?

Несмотря на заявления отдельных американских чиновников, Вашингтон пока не занял однозначно украинскую позицию в конфликте с Россией, считает Хара.

По его словам, Рубио, который является наиболее опытным в действующей администрации, пытается маневрировать между лояльностью к президенту США Дональду Трампу и проведением вменяемой политики, из-за чего озвучивает определенные положительные заявления в отношении Украины.

"На нашей ли они на нашей стороне? Мне кажется совершенно очевидно, что нет", - подчеркнул Хара.

Он отметил, что Трамп за две каденции трижды прекращал поставки вооружения Украине. В частности, в начале новой каденции поставки фактически остановили, как и передачу разведданных и оружия, которое покупали европейские партнеры. Сейчас также фиксируется уменьшение санкционного давления на Россию и Беларусь.

"К сожалению, по моему мнению, США не являются нашими союзниками. Они не готовы на серьезную поддержку Украины. А, учитывая их ошибку с Ираном, расход вооружений и ракет ПВО, они сейчас будут пытаться усилить прежде всего самих себя, потом своих союзников на Ближнем Востоке, а потом уже в остатке и Украину", - сказал дипломат.

Чего ждать от саммита НАТО с участием Зеленского и Трампа

В июле состоится саммит НАТО в Турции, куда поедет Трамп и украинский президент Владимир Зеленский. Хара считает, что громких заявлений или открытой конфронтации во время их возможной встречи не будет, однако переломного момента также ждать не стоит.

По словам Хары, Трамп воспринимает вопрос Украины как проблему, которая мешает ему восстановить отношения с Россией ради личных, семейных или стратегических заработков. Как пояснил дипломат, Трамп не способен думать стратегически и, вероятно, снова будет повторять тезисы, что при его президентстве войны не было бы.

Риск давления на Украину летом

Ранее источники РБК-Украина в украинской власти предупреждали, что США могут готовить новую кампанию давления на Украину с целью заключения сделки с РФ.

Среди причин потребность администрации Трампа в "быстрой победе" для повышения рейтингов Республиканской партии перед промежуточными выборами в Конгресс США. Но, по мнению Хары, хотя давление со стороны США и возможно, американские избиратели не слишком обращают внимание на внешнюю политику, им важнее экономика своей страны.

"Будут давить, но мы в очередной раз будем отбиваться от этого", - отметил Хара.

Он добавил, что даже в случае каких-то уступок со стороны Украины, сама Россия не согласится на мир без достижения существенного результата и изменения положения безопасности во всей Европе.

"Поэтому будет какая-то риторика, будет какое-то давление. Мы уже проходили это не один раз с Трампом. Нам просто надо готовиться к этому, а Зеленскому и нашему дипломату, стараться не портить отношения больше, чем нужно", - пояснил дипломат.

Роль Китая в завершении войны в Украине

Во время визита в Китай Трамп лично попросил Си Цзиньпина помочь закончить войну РФ против Украины. Трамп надеется, что китайский лидер вернет российского диктатора Владимира Путина за стол переговоров, которые оказались в тупике.

По мнению Хары, надежды на помощь Китая в урегулировании войны - не реалистичны. Пекину выгодна текущая ситуация, поскольку она отвлекает ресурсы Запада от Индо-Тихоокеанского региона и делает Россию полностью зависимой от КНР.

"Китай будет рассказывать о поддержке территориальной целостности, но фактически будет поддерживать РФ. Китай не может позволить, чтобы Россия проиграла. Поэтому я не верю в такую вещь", - резюмировал он.