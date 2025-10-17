Москва мечтает о "тоннеле Путина-Трампа", чтобы соединить Россию и США (фото)

В России фантазируют о строительстве так называемого "тоннеля Путина-Трампа", который соединил бы РФ и США через Берингов пролив.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спецпредставителя российского диктатора Кирилла Дмитриева в Х.

Проект "тоннель Путина-Трампа"

Дмитриев заявил, что тоннель реально построить меньше чем за 8 лет, затратив на его строительство менее 8 млрд долларов.

"Представьте, что вы соедините США и Россию, Америку и Афро-Евразию тоннелем Путина-Трампа - 70-мильным путем, символизирующим единство", - написал спецпредставитель главы Кремля.

По его словам, стоимость такого тоннеля при возведении традиционными методами составляет более 65 млрд долларов, но технологии The Boring Company, созданной Илоном Маском, позволят сократить эту цифру до менее 8 млрд долларов.

РФ обещает Трампу "большие экономические перспективы"

Дмитриев отметил, что проложенный через такой тоннель грузовой железнодорожный маршрут якобы "открывает путь для совместной разработки ресурсов", а российско-американские проекты "будут создавать рабочие места и стимулировать экономику".

Также он предположил, что такой проект может сделать The Boring Company "самым невероятным новатором в области инфраструктуры".

"РФПИ уже инвестировал и построил первый в истории железнодорожный мост между Россией и Китаем. Пришло время сделать больше и впервые в истории человечества соединить континенты. Пришло время соединить Россию и США", - подчеркнул спецпредставитель российского диктатора.

Фото: тоннель россияне мечтают построить через Берингов пролив (Кирилл Дмитриев Х)