Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

В Кремле заявили о "паузе" в переговорах между РФ и Украиной

Фото: пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил о "паузе" в переговорах между Россией и Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление, которое распространяют росСМИ.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сейчас "можно говорить о паузе в переговорах между РФ и Украиной, хотя каналы общения переговорных групп остаются открытыми".

Он добавил, что не стоит носить "розовые очки" и ожидать быстрых результатов, поскольку переговорный процесс требует времени и постепенности.

Песков также обвинил европейских лидеров в том, что они якобы "мешают мирным усилиям по Украине".

 

Переговоры между РФ и Украиной

Ранее пресс-секретарь Кремля Песков уверял, что Путин "не исключает" возможности встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По его словам, такая встреча может состояться, если на экспертном уровне "выполнят необходимую часть работы".

Российский диктатор также заявлял о готовности к мирным переговорам с Украиной, но на своих условиях.

Однако в Москве, кажется, пытаются затянуть процесс: в Кремле постоянно находят причины, почему встреча пока невозможна.

Сначала глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва готова продолжать переговоры и допускает проведение возможного саммита, который "должен поставить точку в этом процессе".

Позже в Кремле заявили, что саммит возможен лишь после того, как "все вопросы, требующие обсуждения на самом высоком уровне, будут хорошо проработаны".

