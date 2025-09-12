В Кремле заявили о "паузе" в переговорах между РФ и Украиной

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сейчас "можно говорить о паузе в переговорах между РФ и Украиной, хотя каналы общения переговорных групп остаются открытыми".

Он добавил, что не стоит носить "розовые очки" и ожидать быстрых результатов, поскольку переговорный процесс требует времени и постепенности.

Песков также обвинил европейских лидеров в том, что они якобы "мешают мирным усилиям по Украине".