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Кремль затягивает встречу Путина и Зеленского: в ISW раскрыли тактику РФ

Суббота 26 июля 2025 04:31
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Кремль затягивает встречу Путина и Зеленского: в ISW раскрыли тактику РФ Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские чиновники пытаются затянуть переговоры на высшем уровне между президентами Украины Владимиром Зеленским и России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что российские чиновники продолжают затягивать проведение переговоров на высшем уровне между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, даже несмотря на призывы США к такой встрече.

В отчете напомнили, что 25 июля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча между Зеленским и Путиным остается маловероятной. По его словам, сначала Россия и Украина должны выработать договоренности "путем экспертной работы".

Президент США Дональд Трамп в тот же день сказал журналистам, что встреча между Путиным и Зеленским "состоится", и что она должна была "состояться еще три месяца назад".

Эксперты Института напомнили, что российские чиновники неоднократно откладывали переговоры на высшем уровне между украинским и российским руководством и отказывались от конструктивных переговоров, направленных на достижение конкретных шагов для прекращения войны.

"Институт изучения войны и в дальнейшем оценивает, что Россия лишь делает вид заинтересованности в переговорах, чтобы выиграть время для продвижения на поле боя и добиться уступок от Украины и Запада - в отличие от Украины, которая продолжает демонстрировать готовность к переговорам для прекращения войны", - говорится в отчете ISW.

Мирные переговоры в Стамбуле

В среду, 23 июля, в Стамбуле прошел третий раунд мирных переговоров между Украиной и Россией.

Во время переговоров, украинская сторона предложила российской взаимно прекратить удары по критической инфраструктуре и до конца лета организовать переговоры Зеленского и Путина.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что делегации принципиально договорились о саммите лидеров в Турции.

Предварительно известно, что на переговорах также будут присутствовать президенты Турции Реджеп Эрдоган и США Дональд Трамп.

В то же время, глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский не ответил, согласна ли Москва на такое предложение.

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