Кремль затягивает встречу Путина и Зеленского: в ISW раскрыли тактику РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что российские чиновники продолжают затягивать проведение переговоров на высшем уровне между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, даже несмотря на призывы США к такой встрече.

В отчете напомнили, что 25 июля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча между Зеленским и Путиным остается маловероятной. По его словам, сначала Россия и Украина должны выработать договоренности "путем экспертной работы".

Президент США Дональд Трамп в тот же день сказал журналистам, что встреча между Путиным и Зеленским "состоится", и что она должна была "состояться еще три месяца назад".

Эксперты Института напомнили, что российские чиновники неоднократно откладывали переговоры на высшем уровне между украинским и российским руководством и отказывались от конструктивных переговоров, направленных на достижение конкретных шагов для прекращения войны.

"Институт изучения войны и в дальнейшем оценивает, что Россия лишь делает вид заинтересованности в переговорах, чтобы выиграть время для продвижения на поле боя и добиться уступок от Украины и Запада - в отличие от Украины, которая продолжает демонстрировать готовность к переговорам для прекращения войны", - говорится в отчете ISW.