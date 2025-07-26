Кремль затягивает встречу Путина и Зеленского: в ISW раскрыли тактику РФ
Российские чиновники пытаются затянуть переговоры на высшем уровне между президентами Украины Владимиром Зеленским и России Владимиром Путиным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).
Аналитики отметили, что российские чиновники продолжают затягивать проведение переговоров на высшем уровне между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, даже несмотря на призывы США к такой встрече.
В отчете напомнили, что 25 июля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча между Зеленским и Путиным остается маловероятной. По его словам, сначала Россия и Украина должны выработать договоренности "путем экспертной работы".
Президент США Дональд Трамп в тот же день сказал журналистам, что встреча между Путиным и Зеленским "состоится", и что она должна была "состояться еще три месяца назад".
Эксперты Института напомнили, что российские чиновники неоднократно откладывали переговоры на высшем уровне между украинским и российским руководством и отказывались от конструктивных переговоров, направленных на достижение конкретных шагов для прекращения войны.
"Институт изучения войны и в дальнейшем оценивает, что Россия лишь делает вид заинтересованности в переговорах, чтобы выиграть время для продвижения на поле боя и добиться уступок от Украины и Запада - в отличие от Украины, которая продолжает демонстрировать готовность к переговорам для прекращения войны", - говорится в отчете ISW.
Мирные переговоры в Стамбуле
В среду, 23 июля, в Стамбуле прошел третий раунд мирных переговоров между Украиной и Россией.
Во время переговоров, украинская сторона предложила российской взаимно прекратить удары по критической инфраструктуре и до конца лета организовать переговоры Зеленского и Путина.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что делегации принципиально договорились о саммите лидеров в Турции.
Предварительно известно, что на переговорах также будут присутствовать президенты Турции Реджеп Эрдоган и США Дональд Трамп.
В то же время, глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский не ответил, согласна ли Москва на такое предложение.
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