У Кремлі заявили про "паузу" в переговорах між РФ та Україною

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що зараз "можна говорити про паузу у переговорах між РФ та Україною, хоча канали спілкування переговорних груп залишаються відкритими".

Він додав, що не варто носити "рожеві окуляри" і очікувати швидких результатів, оскільки переговорний процес потребує часу та поступовості.

Пєсков також звинуватив європейських лідерів у тому, що вони нібито "заважають мирним зусиллям щодо України".