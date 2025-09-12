UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

У Кремлі заявили про "паузу" в переговорах між РФ та Україною

Фото: прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив про "паузу" в переговорах між Росією та Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву, яку поширюють росЗМІ.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що зараз "можна говорити про паузу у переговорах між РФ та Україною, хоча канали спілкування переговорних груп залишаються відкритими".

Він додав, що не варто носити "рожеві окуляри" і очікувати швидких результатів, оскільки переговорний процес потребує часу та поступовості.

Пєсков також звинуватив європейських лідерів у тому, що вони нібито "заважають мирним зусиллям щодо України".

Переговори між РФ та Україною

Раніше прессекретар Кремля Пєсков запевняв, що Путін "не відкидає" можливості зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

За його словами, така зустріч може відбутися, якщо на експертному рівні "виконають необхідну частину роботи".

Російський диктатор також заявляв про готовність до мирних переговорів з Україною, але на своїх умовах.

Проте у Москві, здається, намагаються затягнути процес: у Кремлі постійно знаходять причини, чому зустріч поки неможлива.

Спочатку глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Москва готова продовжувати переговори і допускає проведення можливого саміту, який "має поставити крапку в цьому процесі".

Пізніше в Кремлі заявили, що саміт можливий лише після того, як "усі питання, які потребують обговорення на найвищому рівні, будуть добре опрацьовані".

Російська ФедераціяКремльПєсковВійна в Україні