У Путина перед встречей с Уиткоффом намекнули на продолжение войны против Украины
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия открыта к мирным переговорам с Украиной, но все цели "СВО" должны быть достигнуты.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Дмитрий Песков заявил на брифинге для индийских СМИ накануне саммита России и Индии в Нью-Дели.
По словам Пескова, Москва высоко ценит мирные инициативы администрации США, направленные на поиск политического и дипломатического решения украинского кризиса.
Вместе с тем, он подчеркнул, что любые переговоры по Украине должны проводиться только при условии достижения всех стратегических целей России и устранения причин конфликта, ставших поводом для начала СВО.
"Для нас это имеет большое значение, поскольку Россия остается открытой для мирных переговоров. Но путем мирных переговоров мы должны достичь наших целей и устранить первичные причины военной операции", - заявил Песков.
Таким образом в Кремле отмечают, что любые договоренности по Украине должны учитывать позицию России и ее ключевые требования.
Отметим, что накануне начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов докладывал российскому диктатору Владимиру Путину о выполнении "плана Генштаба", который предусматривает массированные удары "в ответ" по выбранным объектам.
Переговоры представителей США и Путина в Москве
Напомним, через несколько часов в Москве начнется встреча президента РФ Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа. Также в Москву отправился зять американского президента Дональда Трампа - Джаред Кушнер.
Оба "миротворца" от США не имеют одобрения Сената и не имеют традиционного дипломатического образования, однако Трамп считает их самыми эффективными посредниками, способными, по его словам, "договориться о сделке".
Визит спецпредставителя Трампа в Москву состоится после практически двухнедельных переговоров о новом мирном плане США для Украины.