"Путин не хочет мира, но вместе мы его остановим": Зеленский подвел итоги встреч в Европе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по итогам встреч в Европе все европейцы уверены, что вместе с Киевом удастся остановить диктатора РФ Владимира Путина.

Как сообщает РБК-Украина , об этом глава государства заявил в беседе с журналистами.

Зеленский отметил, что 18 июня состоялась встреча в формате «Рамштайн» и заседание совета "Украина - Европейский совет-. По его словам, это было самое продолжительное заседание с участием Украины, «какое когда-либо было в нашей истории».

"Главные выводы всех партнеров. Украина сильна, все это признают, абсолютно. Путин не хочет останавливаться, и все его разговоры о том, что он хочет мира, - все это ложь. Все партнеры, все европейцы это чувствуют, но все уверены, что мы вместе его остановим. Главное - вместе и остановим", - сказал президент.

Укрепление Украины и давление на Путина

Партнеры согласились, что Украине нужны средства ПВО, деньги на армию, поэтому стороны будут над этим работать. Как отметил президент: «Европа создаст свою систему противоракетной обороны, это актуальный вопрос. Украина не сдается, поэтому мы точно добьемся этого. Это наша инициатива, теперь совместно с партнерами».

Также Зеленский отметил, что Путин - "безумец" и хочет, чтобы "у нас всё горело". Несмотря на это, Украина готова к переговорам с ним, но для укрепления позиций Киева Европа должна включиться в полную силу. В частности, в вопросах санкций и финансирования.

По словам президента, Путин боится возвращения армии РФ домой и именно поэтому он так боится конца войны без победы. И если не будет гарантий безопасности, тогда диктатор РФ снова начнет войну, и на этот раз под ударом могут оказаться другие страны.

Зеленский подчеркнул, что сейчас Украина де-факто является второй армией НАТО, не уступающей второй армии мира. Именно поэтому Украина нужна НАТО де-юре, и этот факт признан всеми лидерами.

Подводя итоги по Путину, глава государства сказал, что диктатор будет в Кремле до самой смерти и у него есть только одна цель - это возвращение к Советскому Союзу. Однако без Украины это невозможно.

Итоги встреч в Европе

В беседе с журналистами и в своем Telegram Зеленский отметил, что по итогам "Рамштайна" достигнуты три ключевых результата:

новые взносы в программу PURL на сумму свыше 1 млрд долларов, в частности, на ракеты для Patriot;

поддержка чешской инициативы и поставки дальнобойных снарядов (партнеры объявили о выделении более 500 млн долларов)

и около 1 млрд долларов пойдет на производство украинских дронов и ракет.

Кроме того, Зеленский выразил уверенность, что Украина откроет все кластеры в рамках переговоров о вступлении в ЕС.