"Путин не хочет мира, но вместе мы его остановим": Зеленский подвел итоги встреч в Европе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по итогам встреч в Европе все европейцы уверены, что вместе с Киевом удастся остановить диктатора РФ Владимира Путина.
Как сообщает РБК-Украина, об этом глава государства заявил в беседе с журналистами.
Зеленский отметил, что 18 июня состоялась встреча в формате «Рамштайн» и заседание совета "Украина - Европейский совет-. По его словам, это было самое продолжительное заседание с участием Украины, «какое когда-либо было в нашей истории».
"Главные выводы всех партнеров. Украина сильна, все это признают, абсолютно. Путин не хочет останавливаться, и все его разговоры о том, что он хочет мира, - все это ложь. Все партнеры, все европейцы это чувствуют, но все уверены, что мы вместе его остановим. Главное - вместе и остановим", - сказал президент.
Укрепление Украины и давление на Путина
Партнеры согласились, что Украине нужны средства ПВО, деньги на армию, поэтому стороны будут над этим работать. Как отметил президент: «Европа создаст свою систему противоракетной обороны, это актуальный вопрос. Украина не сдается, поэтому мы точно добьемся этого. Это наша инициатива, теперь совместно с партнерами».
Также Зеленский отметил, что Путин - "безумец" и хочет, чтобы "у нас всё горело". Несмотря на это, Украина готова к переговорам с ним, но для укрепления позиций Киева Европа должна включиться в полную силу. В частности, в вопросах санкций и финансирования.
По словам президента, Путин боится возвращения армии РФ домой и именно поэтому он так боится конца войны без победы. И если не будет гарантий безопасности, тогда диктатор РФ снова начнет войну, и на этот раз под ударом могут оказаться другие страны.
Зеленский подчеркнул, что сейчас Украина де-факто является второй армией НАТО, не уступающей второй армии мира. Именно поэтому Украина нужна НАТО де-юре, и этот факт признан всеми лидерами.
Подводя итоги по Путину, глава государства сказал, что диктатор будет в Кремле до самой смерти и у него есть только одна цель - это возвращение к Советскому Союзу. Однако без Украины это невозможно.
Итоги встреч в Европе
В беседе с журналистами и в своем Telegram Зеленский отметил, что по итогам "Рамштайна" достигнуты три ключевых результата:
- новые взносы в программу PURL на сумму свыше 1 млрд долларов, в частности, на ракеты для Patriot;
- поддержка чешской инициативы и поставки дальнобойных снарядов (партнеры объявили о выделении более 500 млн долларов)
- и около 1 млрд долларов пойдет на производство украинских дронов и ракет.
Кроме того, Зеленский выразил уверенность, что Украина откроет все кластеры в рамках переговоров о вступлении в ЕС.
Окончание войны в Украине
Напомним, что утром 18 июня украинские дроны нанесли удар по Московскому НПЗ, в результате чего произошел пожар.
Через некоторое время Зеленский пообщался с журналистами и отметил, что Украина продолжает реагировать на атаки РФ и не собирается мириться с ударами по своей территории. Он подчеркнул, что россиянам следует оказывать давление на Путина, если они не хотят дальнейших последствий войны.
Также Зеленский на днях заявил, что более половины граждан России хотят, чтобы война против Украины закончилась. Он отметил, что россияне видят, что РФ не побеждает на поле боя.