В Кремле высказались о мирных переговорах на фоне визита Зеленского в Турцию

По его словам, Россия пока не получала никакой информации от Киева о готовности возобновить переговоры.

Будем ждать результатов переговоров. Россия продолжает оставаться открытой для переговорного процесса. Наша позиция хорошо известна и в Стамбуле, и в Вашингтоне, и в Киеве", - заявил Песков.

Он также уточнил, что контактов Владимира Путина со Стивом Уиткоффом, или с представителями турецкой стороны пока не планируется.