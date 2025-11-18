Російська Федерація поки що не планує брати участь у мирних переговорах з Україною у Стамбулі 19 листопада.
Про це заявив прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Коммерсантъ".
За його словами, Росія поки що не отримувала жодної інформації від Києва про готовність відновити переговори.
Чекатимемо на результати переговорів. Росія продовжує залишатися відкритою для переговорного процесу. Наша позиція добре відома і у Стамбулі, і у Вашингтоні, і в Києві", - заявив Пєсков.
Він також уточнив, що контактів Володимира Путіна зі Стівом Віткоффом, чи з представниками турецької сторони поки що не планується.
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський та спецпредставник президента США Стів Віткофф завтра, 19 листопада, проведуть переговори у Туреччині.
Також раніше міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що війна між Україною та росіянами врешті-решт завершиться переговорами. Проводити їх потрібно в Туреччині, оскільки це єдине прийнятне місце для обох сторін.
Варто зазначити, що Україна та Росія відновили переговори в Стамбулі в 2025 році - після того, як в США до влади прийшов Дональд Трамп. Проте під час трьох раундів зустрічей (у травні, червні та липні), прогресу не вдалося досягти, якщо не рахувати питання обміну полоненими.
При цьому Кремль не відмовляється від своїх ультимативних вимог та не погоджується на припинення вогню. Водночас Україну не цікавлять кремлівські "хотєлкі", йти на них Київ не збирається.
Саме тому 12 листопада, заступник глави МЗС України Сергій Кислиця заявив, що мирні переговори з РФ цього року завершилися майже без результату, - тому зараз вони призупинені.