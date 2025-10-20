В Кремле отвергли призыв Трампа об остановке войны в Украине

По словам Пескова, позиция России относительно мирного плана президента США, который предусматривает остановку войск РФ и Украины на текущей линии фронта для начала переговоров, остается неизменной.

Он также заявил, что командная работа по подготовке надлежащих условий проведения саммита Россия-США в Будапеште начнется в ближайшее время.

Однако Песков не предоставил подробностей подготовки возможной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.

"Пока никаких деталей саммита РФ - США в Будапеште нет, нужно сделать еще много "домашней работы" по линии внешнеполитических ведомств", - утверждает Песков.

Отдельно пресс-секретарь Кремля заявил, что в Москве следят за заявлениями США относительно возможных поставок Украине ракет "Tomahawk" и ведут контакты с Вашингтоном на экспертном уровне для обмена позициями.