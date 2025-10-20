У Кремлі відкинули заклик Трампа щодо зупинки війни в Україні

У Кремлі заявили, що Росія не буде зупиняти бойові дії на території України, як це пропонував президент США Дональд Трамп.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника російського диктатора Дмитра Пєскова в росЗМІ.
За словами Пєскова, позиція Росії щодо мирного плану президента США, який передбачає зупинку військ РФ і України на поточній лінії фронту для початку переговорів, залишається незмінною.
Він також заявив, що командна робота з підготовки належних умов проведення саміту Росія-США у Будапешті розпочнеться найближчим часом.
Проте Пєсков не надав подробиць підготовки можливої зустрічі Володимира Путіна та Дональда Трампа в Будапешті.
"Поки ніяких деталей саміту РФ - США в Будапешті немає, потрібно зробити ще багато "домашньої роботи" по лінії зовнішньополітичних відомств", - стверджує Пєсков.
Окремо прессекретар Кремля заявив, що у Москві стежать за заявами США щодо можливих постачань Україні ракет "Tomahawk" і ведуть контакти з Вашингтоном на експертному рівні для обміну позиціями.
Нагадаємо, після зустрічі із Зеленським лідер США опублікував пост, у якому закликав Україну і Росію зупинитися там, де кожна зі сторін перебуває зараз. Тобто - по лінії фронту.
Також з’явилася інформація, що Трамп нібито закликав Володимира Зеленського погодитися на умови Путіна, інакше Росія його "знищить". Повідомлялося, що президент США начебто вимагав від України поступитися всією територією Донецької області та повторював тези, які Путін озвучував напередодні під час особистої розмови.
Втім, згодом Трамп спростував ці твердження. Він заявив, що не обговорював із Зеленським передачу Донбасу Росії, а позиція Сполучених Штатів полягає в тому, що сторони мають залишатися на нинішній лінії фронту.
Крім того відомо, що лідер США має намір зустрітися з Путіним в Будапешті для переговорів щодо закінчення війни.