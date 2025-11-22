В Кремле сказали, будет ли разговор Путина и Трампа о "мирном плане" США по Украине

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что уровень контактов России и США по "мирному плану" Трампа по Украины еще предстоит определить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокремлевское ТАСС .

По словам Пескова, необходимость разговора главы Кремля Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, как и сам уровень контактов Москвы и Вашингтона по поводу "мирного плана" - только стоит определить.

Что известно о мирном плане США

Напомним, на днях в СМИ появился "мирный план" по окончанию войны в Украине, который состоит из 28 пунктов. Как заявляется, его разрабатывал спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф при поддержке посланника РФ Кирилла Дмитриева.

Согласно документу, Украина должна будет вывести войска из Донбасса, сократить армию, отказаться от дальнобойного вооружения, вступления в НАТО и не только. В обмен стране будут предоставлены гарантии безопасности. По данным Axios, они аналогичны 5 статья уставу НАТО.

Как пишет Sky News, на следующей неделе между президентом Украины Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом будет телефонный разговор насчет плана. При этом в СМИ была информация, что Украину принуждают подписать сделку до 27 ноября, а сам Трамп в комментарии Fox News подтвердил дедлайн о следующем четверге.

Стоит отметить, что вчера Зеленский записал обращение к нации, в котором сказал, что сейчас Украина может оказаться перед сложным выбором и сейчас один из самых тяжелых моментов в истории нашей страны.

Ситуацию с "мирным планом" США прокомментировал также диктатор РФ Владимир Путин. По его словам, Москва готова обсуждать этот план, он может стать отправной точкой, при этом Путин добавил, что РФ согласна только на мирную сделку. То есть - сразу заключить договор, а не начать процесс с прекращения огня, и только потом уже подписывать документ.

