"Может стать основой". Путин оценил план Трампа и обрушился с угрозами на Украину

Россия, Пятница 21 ноября 2025 20:29
Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Российский диктатор Владимир Путин выступил с рядом заявлений относительно мирного плана США для Украины. Путин заявил, что Россия якобы готова обсуждать этот план "предметно", но согласна исключительно на мирное соглашение - без прекращения огня.

Как сообщает РБК-Украина, об этом диктатор России заявил на брифинге в Кремле.

В частности Путин признал, что мирный план США обсуждался еще до саммита на Аляске. При этом США, заявил российский диктатор, просили "проявить гибкость" по "украинскому вопросу" - найти "необходимые компромиссы".

Москва, по его словам, уже получила мирный план из 28 пунктов. Этот план США Путин назвал "модернизированным" - он может стать "основой" для дальнейших переговоров. При этом, добавил российский диктатор, "предметно" с Россией план не обсуждался - но Россия требует не прекращения огня, а именно подписания мирного соглашения.

Также российский диктатор обвинил Украину в том, что США якобы "не могут заручиться" ее согласием относительно мирного плана. И заявил, что РФ "готова к мирным переговорам" при условии "предметного обсуждения предлагаемого плана".

Среди прочего Путин также выступил с очередными угрозами в адрес Украины. Он заявил, что "достижение целей" так называемой "СВО" будет продолжаться - хотя РФ готова решать проблему "мирным путем". Он снова соврал, что Купянск якобы еще с 4 ноября под контролем России и добавил, что повторение ситуации в Купянске на других участках фронта устраивает Россию.

Мирный план США: что известно

Как известно, мирный план США состоит из 28 пунктов. Вероятно, к написанию плана причастны россияне - на это указывают некоторые странные фразы в документе, а большинство пунктов категорически неприемлемы для Украины.

В частности, план предусматривает передачу России части территорий Донбасса в обмен на предоставление Украине и ЕС долгосрочных гарантий безопасности, сокращение украинской армии, отказ от дальнобойного вооружения и тому подобное.

Президент США Дональд Трамп 21 ноября подтвердил, что считает приемлемым для Украины принятие американского мирного плана ко Дню благодарения в США, который будет 27 ноября. При этом в случае отказа США угрожают прекратить предоставление вооружения и разведывательных данных Украине.

