Зеленский ввел Буданова в состав СНБО

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины.

В соответствии с частью 4 статьи 107 Конституции Украины было постановлено частичное изменение статьи 1 указа президента от 19 июля 501/2025 "О составе Совета национальной безопасности и обороны Украины".

В частности, предусмотрены следующие изменения:

в персональный состав СНБО введен Буданов Кирилл Алексеевич - руководитель Офиса президента Украины;

одновременно из состава СНБО выведен А.Иващенко.

"Этот указ вступает в силу со дня его опубликования", - сказано на сайте президента.