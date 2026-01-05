ua en ru
Пн, 05 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Зеленский ввел Буданова в состав СНБО

Понедельник 05 января 2026 23:25
UA EN RU
Зеленский ввел Буданова в состав СНБО Фото: Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому ввел в состав СНБО руководителя ОП Кирилла Буданова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины.

В соответствии с частью 4 статьи 107 Конституции Украины было постановлено частичное изменение статьи 1 указа президента от 19 июля 501/2025 "О составе Совета национальной безопасности и обороны Украины".

В частности, предусмотрены следующие изменения:

  • в персональный состав СНБО введен Буданов Кирилл Алексеевич - руководитель Офиса президента Украины;
  • одновременно из состава СНБО выведен А.Иващенко.

"Этот указ вступает в силу со дня его опубликования", - сказано на сайте президента.

Зеленский ввел Буданова в состав СНБО

Назначение Буданова и перезагрузка власти

Напомним, в минувшую пятницу, 2 января, президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Кирилла Буданова руководителем Офиса президента Украины, который ранее возглавлял Главное управление разведки.

Таким образом, после подписания указа Буданов официально приступил к исполнению обязанностей на должности руководителя Офиса президента.

Ранее мы писали, почему Зеленский решил назначить Буданова главой ОП. В частности, по словам источников, подготовка преемника называется одной из опций. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Также отметим, что на днях Зеленский анонсировал "большую перезагрузку власти". Какие изменения уже произошли на данный момент - можно узнать по этой ссылке.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский СНБО Кирилл Буданов
Новости
Дмитрий Кулеба может вернуться во власть? О какой должности идет речь и при чем здесь СВР
Дмитрий Кулеба может вернуться во власть? О какой должности идет речь и при чем здесь СВР
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка