ua en ru
Пт, 22 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В окружении Путина заговорили о безысходности в войне, - Bloomberg

10:07 22.05.2026 Пт
3 мин
Ситуация зашла в тупик, и это признают даже в РФ
aimg Ирина Глухова
В окружении Путина заговорили о безысходности в войне, - Bloomberg Фото: российский диктатор Владимир Путин и его окружение (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

В Кремле часть высокопоставленных чиновников признают, что война против Украины зашла в тупик, а безопасного выхода из этой ситуации для режима пока нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также: Кремль под давлением реальности снижает планку целей войны, - Буданов

Фронт стабилизировался

"Украина и ее союзники все больше уверены, что вторжение России исчерпывается, поскольку Киев стабилизирует линию фронта и останавливает весеннее наступление Москвы", - пишет издание.

Как отмечается в материале, растущая эффективность Украины в применении дронов, которые наносят российским войскам значительные потери, сопровождается ударами за линией фронта и вглубь территории России. Это усиливает внутреннюю критику в адрес российского диктатора Владимира Путина.

Наряду с экономическим спадом и ограничениями в интернете это приводит к углублению военной усталости среди рядовых россиян.

Элита Кремля растеряна

Также нервное настроение разделяют многие представители российской элиты. Некоторые высокопоставленные чиновники Кремля, по словам источников, знакомых с ситуацией, считают, что война зашла в тупик и не имеет четкого пути решения.

По данным Bloomberg, Путин хочет завершить войну до конца этого года, но только на условиях, которые он считает победными.

В частности, речь идет о полном контроле над Донбассом, который российские войска не смогли захватить более чем за десять лет, а также более широкое соглашение о безопасности с Европой, которое фактически признавало бы территориальные достижения Москвы.

В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отрицал, что Путин устанавливал какие-либо такие сроки.

Дроны изменили ход войны

Издание отмечает, что беспилотники, которые Украина применяет во все большем количестве, стали решающим фактором в войне, помогая компенсировать дефицит личного состава, который преследует Киев с начала полномасштабного вторжения РФ.

В то же время Украина пока не смогла достичь своих стратегических целей - вернуть большую часть оккупированных территорий или приблизиться к приемлемому мирному соглашению в рамках переговоров под эгидой США, которые сейчас также зашли в тупик.

Несколько европейских дипломатов заявили Bloomberg, что считают настроения в России мрачными, поскольку на фронте наблюдается патовая ситуация, а удары украинских дронов переносят войну непосредственно в Москву.

Старший научный сотрудник по вопросам России и Евразии Международного института стратегических исследований в Лондоне Найджел Гулд-Дэвис считает, что для поддержания военных усилий Кремль почти наверняка будет вынужден провести вторую частичную мобилизацию в течение ближайших 12 месяцев.

Напомним, вчера руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что Россия не может достичь первоначальных целей в войне с Украиной. Поэтому "снижает планку" и выдвигает новые требования.

Однако недавно FT написало, что командование РФ пообещало российскому диктатору Владимиру Путину захватить Донбасс до осени. Они докладывают ему, что украинская армия истощена, фронт разрушается и сил становится меньше.

Также в ОП не исключают, что Путин после выборов в Госдуму может объявить всеобщую мобилизацию в стране.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Путин Российская Федерация Война в Украине
Новости
Россия готовит Беларусь к новым операциям? В ISW объяснили значение ядерных учений
Россия готовит Беларусь к новым операциям? В ISW объяснили значение ядерных учений
Аналитика
Зарплаты до $8000 и бронь от мобилизации: как украинский ВПК борется с дефицитом кадров
Константин Широкунредактор ленты новостей Зарплаты до $8000 и бронь от мобилизации: как украинский ВПК борется с дефицитом кадров