ua en ru
Пн, 08 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Европа готова забрать у США бразды переговоров с Путиным, - пресс-секретарь Мерца

17:55 08.06.2026 Пн
3 мин
Это стало возможным на фоне того, что Вашингтон сосредоточился на войне Израиля с Ираном
aimg Валерия Абабина
Европа готова забрать у США бразды переговоров с Путиным, - пресс-секретарь Мерца Архивное фото: Канцлер Германии Фридрих Мерц и Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Европейские лидеры готовы взять на себя ведущую роль в переговорах о прекращении полномасштабной войны России против Украины. В Берлине отмечают, что будет происходить это "в тесной координации с США".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Заявление прозвучало после встречи лидеров Украины, Франции, Германии и Великобритании в Лондоне в воскресенье вечером.

"Новым, по моему мнению, является то, что этот процесс сейчас набирает новые обороты в Европе. Еще одним новым событием является то, что мы продолжаем переговорный процесс, который в значительной степени возглавили США. Мы делаем это в тесной координации с США", - заявил представитель канцлера Германии Стефан Корнелиус.

Почему Европа активизировалась

Спецпредставители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер с начала 2025 года возглавляли усилия по посредничеству в переговорах между Россией и Украиной, однако без заметного результата.

Активизация Европы произошла на фоне того, как Вашингтон все больше сосредотачивается на завершении американо-израильской войны с Ираном.

Европейские страны - и прежде всего Германия - стали крупнейшими военными сторонниками Киева.

Ожидается, что они займут более жесткую позицию в переговорах с Москвой, чем их американские коллеги.

По словам Корнелиуса, европейские лидеры дополнительно обсудят свой подход к потенциальным мирным переговорам на встрече G7 в Эвиане и во время саммита Европейского совета в Брюсселе на следующей неделе.

"Нам нужна как можно более широкая поддержка со стороны всех европейских партнеров, чтобы реально двигаться к миру", - подчеркнул он.

В то же время представитель канцлера допустил, что "может понадобиться несколько недель или даже месяцев", чтобы Путин сел за стол переговоров. По его мнению, "только сильная Украина и давление на Россию убедят Путина отступить".

Читайте также: У Путина заявили о невозможности диалога с Киевом и назвали "причину"

Идея со Шредером провалилась

Ранее Путин предлагал кандидатуру бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, известного своими тесными связями с Кремлем, в качестве потенциального переговорщика.

Европейские столицы быстро отклонили это предложение - его расценили как "рассчитанную попытку Путина разделить континент и изобразить себя добросовестным партнером в переговорах, зная, что предложение вряд ли будет принято".

Напомним, 7 июня лидеры Великобритании, Франции и Германии вместе с Зеленским встретились в Лондоне и выставили России пять условий мира.

Речь шла о немедленном прекращении огня, нынешняя линия соприкосновения как отправная точка переговоров, юридически обязательные гарантии безопасности для Украины, замороженные российские активы как инструмент компенсации, а также прямой диалог Украина-Россия с участием США и Европы.

Активизация дипломатии началась после открытого письма Зеленского Путину - Путин отклонил предложение личной встречи на Петербургском экономическом форуме.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Евросоюз Российская Федерация Дональд Трамп Мирные переговоры Война в Украине
Новости
Как Украина может стать членом ЕС: еврокомиссар назвала сценарии
Как Украина может стать членом ЕС: еврокомиссар назвала сценарии
Аналитика
82% раскрытых терактов в Украине совершено через Telegram: Андрей Небытов, Нацполиция
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия 82% раскрытых терактов в Украине совершено через Telegram: Андрей Небытов, Нацполиция