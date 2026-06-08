Европа готова забрать у США бразды переговоров с Путиным, - пресс-секретарь Мерца

Европейские лидеры готовы взять на себя ведущую роль в переговорах о прекращении полномасштабной войны России против Украины. В Берлине отмечают, что будет происходить это "в тесной координации с США".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Заявление прозвучало после встречи лидеров Украины, Франции, Германии и Великобритании в Лондоне в воскресенье вечером.

"Новым, по моему мнению, является то, что этот процесс сейчас набирает новые обороты в Европе. Еще одним новым событием является то, что мы продолжаем переговорный процесс, который в значительной степени возглавили США. Мы делаем это в тесной координации с США", - заявил представитель канцлера Германии Стефан Корнелиус.

Почему Европа активизировалась

Спецпредставители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер с начала 2025 года возглавляли усилия по посредничеству в переговорах между Россией и Украиной, однако без заметного результата.

Активизация Европы произошла на фоне того, как Вашингтон все больше сосредотачивается на завершении американо-израильской войны с Ираном.

Европейские страны - и прежде всего Германия - стали крупнейшими военными сторонниками Киева.

Ожидается, что они займут более жесткую позицию в переговорах с Москвой, чем их американские коллеги.

По словам Корнелиуса, европейские лидеры дополнительно обсудят свой подход к потенциальным мирным переговорам на встрече G7 в Эвиане и во время саммита Европейского совета в Брюсселе на следующей неделе.

"Нам нужна как можно более широкая поддержка со стороны всех европейских партнеров, чтобы реально двигаться к миру", - подчеркнул он.

В то же время представитель канцлера допустил, что "может понадобиться несколько недель или даже месяцев", чтобы Путин сел за стол переговоров. По его мнению, "только сильная Украина и давление на Россию убедят Путина отступить".

Идея со Шредером провалилась

Ранее Путин предлагал кандидатуру бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, известного своими тесными связями с Кремлем, в качестве потенциального переговорщика.

Европейские столицы быстро отклонили это предложение - его расценили как "рассчитанную попытку Путина разделить континент и изобразить себя добросовестным партнером в переговорах, зная, что предложение вряд ли будет принято".