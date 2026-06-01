Посланцы Трампа подтвердили визит в Киев: Буданов раскрыл детали
В ближайшее время Киев посетят посланцы президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.
Об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов на международном форуме "Архитектура безопасности", сообщает корреспондент РБК-Украина.
По словам Буданова, официальное сообщение об ожидаемом визите американской делегации президент Владимир Зеленский озвучил еще несколько дней назад.
"Я все, что могу сказать - подтверждаю все это, и мы все готовимся к этой встрече", - отметил руководитель ОП.
Он также добавил, что посланцы подтвердили свои планы прибыть в ближайшее время не только в украинскую столицу, но и в Москву.
Будущий визит делегации США является подтверждением того, что переговорный процесс продолжается и будет продолжаться в дальнейшем, отметил Буданов. Однако успех этих встреч требует участия обеих сторон.
"Результативность его зависит от всех участников этого процесса. Здесь и наша, и российская позиция. К сожалению, односторонне такие вопросы не решаются. Иначе, пожалуй, мы бы давно уже это сделали", - подчеркнул он.
Переговоры с Россией с участием США
Напомним, между Украиной и РФ при посредничестве Уиткоффа и Кушнера в этом году состоялось несколько раундов переговоров. За это время посланцы президента США несколько раз приезжали в Москву, но ни разу не были в Киеве.
В конце мая Москва снова анонсировала визит Уиткоффа и Кушнера. Ожидалось, что они приедут "в ближайшее время", но конкретных дат не озвучивали.
Однако, по данным The New York Times, в Кремле на самом деле устали от визитов посланцев президента США. Москва хочет переговоров в стабильном формате.