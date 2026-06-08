Зеленский раскрыл детали "очень позитивного" разговора с Уиткоффом и Кушнером
Президент Украины Владимир Зеленский и посланцы американского лидера сегодня, 8 июня, обсуждали несколько тем, которые касаются мирного процесса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.
По словам президента, разговор со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером был очень позитивным.
Зеленский поблагодарил за возможность максимально активно работать уже в ближайшие недели, чтобы "дать толчок дипломатии для завершения войны РФ против Украины".
Как отметил глава украинского государства, в Киеве понимают, что много внимания сейчас уделено ситуации вокруг Ирана. Но цель достичь мира в Европе остается на повестке дня.
"Обсудили перспективы в контексте саммита G7 и других событий в июне. Проинформировал об имеющихся у нас данных о том, на что настроены в Москве", - уточнил Зеленский.
Президент поблагодарил американских чиновников за слова уважения к украинцам и позитивную оценку позиций Украины.
Разговор Зеленского с посланцами Трампа
Напомним, о разговоре президента Украины Владимира Зеленского со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером стало известно около 22:00.
Советник украинского президента Дмитрий Литвин уточнял, что разговор прошел, когда самолет Зеленского совершил техническую посадку в Кишиневе.
При этом ожидается, что уже в ближайшее время Уиткофф и Кушнер впервые посетят Киев. Точной даты их визита пока нет.