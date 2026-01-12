ua en ru
Пн, 12 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В ЕК признали необходимость переговоров между Евросоюзом и РФ

Брюссель, Понедельник 12 января 2026 15:52
UA EN RU
В ЕК признали необходимость переговоров между Евросоюзом и РФ Фото: спикер Еврокомиссии Паула Пиньо (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Главный спикер Европейской комиссии Паула Пиньо признала необходимость переговоров между Евросоюзом и Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Пиньо на брифинге в Брюсселе.

Главный спикер ЕК, комментируя слова итальянского премьера Джорджи Мелони о необходимости "говорить с Россией", заявила, что Европе придется вести переговоры с властями РФ.

"Очевидно, что в какой-то момент нам придется вести переговоры и с президентом России Владимиром Путиным", - сказала она.

В то же время Пиньо отметила, что "мы еще не на этом уровне".

Заявления о диалоге с Россией

Напомним, 9 января премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что ЕС должен возобновить переговоры с Россией по Украине. По ее словам, это нужно для сохранения влияния Европы в переговорах по окончанию войны.

В то же время Мелони сказала, что такие переговоры могут сыграть в пользу российского диктатора, если будут проводиться "отдельными шагами в беспорядочном порядке".

В декабре президент Франции Эммануэль Макрон высказывался за поиск форматов, которые позволили бы странам Евросоюза "снова вступить в диалог с Россией - в прозрачной форме и в сотрудничестве с Украиной".

В ответ в РФ заявили о готовности к таким контактам. В частности, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российский диктатор готов к диалогу с французским президентом Макроном, "если есть взаимная политическая воля".

Позже, в январе, Эммануэль Макрон сообщил, что не исключает вероятности контакта с российским диктатором. В частности, он заявил, что "сейчас организует установление контакта в ближайшие недели" с российским диктатором.

Отметим, издание Axios писало, что советники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретились с Кириллом Дмитриевым в Париже для обсуждения мирного плана США в отношении Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Еврокомиссия Евросоюз Российская Федерация
Новости
Трамп о Зеленском: "У него нет карт, есть только я"
Трамп о Зеленском: "У него нет карт, есть только я"
Аналитика
Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году