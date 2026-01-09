ua en ru
Премьер Италии призвала Европу к возобновлению диалога с Путиным

Италия, Пятница 09 января 2026 16:40
Премьер Италии призвала Европу к возобновлению диалога с Путиным Фото: премьер-министр Италии Джорджия Мелони (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что ЕС должен возобновить переговоры с Россией по Украине для сохранения влияния блока в переговорах по окончанию войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Она прокомментировала недавнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона относительно диалога с РФ, и отметила, что согласна с этим подходом к роли ЕС в нем.

"Я считаю, что Макрон прав, пришло время Европе поговорить с Россией", - сказала Мелони.

Итальянская премьер отметила, что такие переговоры принесут лишь "ограниченный эффект". По ее словам, они могут сыграть в пользу российского диктатора Владимира Путина, если будут проводиться "отдельными шагами в беспорядочном порядке".

"Последнее, что я хочу сделать для Путина, - это оказать ему услугу", - подчеркнула она.

Заявления о диалоге с РФ

Напомним, в декабре Макрон высказывался за поиск форматов, которые позволили бы европейским странам "снова вступить в диалог с Россией - в прозрачной форме и в сотрудничестве с Украиной".

В ответ в РФ заявили о готовности к таким контактам. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российский диктатор готов к диалогу с французским президентом Макроном, "если есть взаимная политическая воля".

Уже в январе Эммануэль Макрон сообщил, что не исключает вероятности контакта с российским диктатором. В частности, он заявил, что "сейчас организует установление контакта в ближайшие недели" с Путиным.

Отметим, издание Axios писало, что советники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретились с Кириллом Дмитриевым в Париже для обсуждения мирного плана США по Украине.

