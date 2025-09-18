В Кремле подтвердили отставку соратника Путина Козака

За что могли уволить Козака

Ранее в сети появилась информация об увольнении Дмитрия Козака.

10 августа The New York Times писало, что бывший куратор оккупированного Донбасса Дмитрий Козак в частном разговоре с Путиным признал вторжение в Украину ошибкой. После этого его влияние в Кремле значительно уменьшилось, а ключевые позиции постепенно перешли к другому высокопоставленному чиновнику - Сергею Кириенко.

ISW со ссылкой на СМИ пишет, что Козак выступил посредником в достижении соглашения с Украиной в начале войны, которое бы предотвратило членство Украины в НАТО, но Путин его отклонил, поскольку хотел аннексировать украинскую территорию.

Кто такой Козак

Дмитрий Козак - российский политик и давний соратник Владимира Путина, с которым работал еще в мэрии Санкт-Петербурга в 1990-х годах.

В разные годы занимал должности в администрации президента и правительстве РФ, в частности был заместителем и первым заместителем руководителя администрации Кремля.

В 2020 году вернулся в администрацию президента, где занимался вопросами, связанными с оккупированным Донбассом.

Считался одним из самых близких людей к Путину, однако в последние годы его влияние в Кремле ослабло.